Дуже сильний сигнал: чому справа ПриватБанку важлива для партнерів України

Схвалення президентом Володимиром Зеленським санкцій США проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова, а також інші нещодавно вжиті заходи у розкритті "справи ПриватБанку" дають надію на те, що глава держави готується серйозно зайнятися цим питанням.

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Про це йде мова у статті британського економічного видання The Financial Times.

"В очах громадськості та міжнародних партнерів України боротьба за долю ПриватБанку залишається лакмусовим папірцем для майбутнього України", – сказала голова націоналізованого на даний момент і прибуткового банку Шерон Іскі.

"Нещодавні вжиті [щодо колишнього керівництва банку] заходи посилають суспільству і міжнародним партнерам України дуже сильний та позитивний сигнал про те, що особи, які спричинили безпрецедентну шкоду і банкрутство ПриватБанку, будуть притягнуті до відповідальності", – додала вона.

А генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що в той час, як "всі хочуть [бачити] цих всемогутніх Коломойського і Боголюбова [фігурантами] цих справ", НАБУ, за результатами проведеного розслідування, не пред’явило їм жодних обвинувачень.

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Як пише видання, українські олігархи мають союзників у правоохоронній системі, яка все ще вважається просякнутою корупцією.

За словами НАБУ, колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку була злита інформація щодо запланованого пред’явлення йому обвинувачень, "тому він намагався виїхати з України". Венедіктова зазначила, що її Офіс проводить внутрішню перевірку, додаючи, що "дуже невелике коло людей" знали про плани.

Генпрокурор пояснила: "Звичайно ж, ЄС, США і МВФ хочуть розслідувань фактів корупції . . . щоб бачити, що країна спроможна боротися з корупцією. І нам необхідно це продемонструвати".

Нагадаємо, у справі "ПриватБанку" оголошено підозру трьом ключовим керівникам фінансової установи, яких підозрюють у розкраданні 8 млрд грн 2016 року.

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Всі подробиці в спецтемі Націоналізація ПриватБанку

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