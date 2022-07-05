Курс доллара летит на дно: сколько стоит валюта на чёрном рынке

Рассказываем, сколько стоит американская валюта на черном рынке 5 июля

Сколько стоит доллар 5 июля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

5 июля курс доллара продолжил свое падение, начатое еще два дня до того. Ведь по сравнению с 3 июля стоимость валюты в продаже упала на 16 коп, в покупке – на 19 коп.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, стоимость американской валюты по состоянию на утро 5 июля в продаже составляет 35,35 грн (3 июля – 35, 51 грн), в покупке доллар упал до уровня 35,21 грн (3 июля показатель был 35,40 грн).

Динамика курса доллара 5 июля / Фото: скриншот

Чего ждать от доллара на этой неделе

Как рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, на следующей неделе, с 4 по 10 июня, курс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.

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Аналитик не ожидает резкого падения гривни свыше 40 долларов.

"Во-первых, банки не будут покупать валюту по такому курсу, поскольку сами устанавливают курс покупки и продажи в стране. Во-вторых, пока внешнее финансирование страны сохраняется – дефолта не следует ждать. В-третьих, по сезонному фактору спрос на валюту в июле не растет", – подчеркивает Орищак.

Решение о плавающем курсе валюты не даст девальвационного толчка, как и отпечатанная гривня. Кроме низких доходов населения и исчерпывающих денежных запасов, у нас действуют ограничения на вывод денег за границу.

Раньше мы писали, какие схемы мошенничества с валютой придумали аферисты в Украине.

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