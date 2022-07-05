Курс долара летить на дно: скільки коштує валюта на чорному ринку

Розповідаємо, скільки коштує американська валюта на чорному ринку 5 липня

Скільки коштує долар 5 липня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

5 липня курс долара продовжив своє падіння, розпочате ще за два дні до того. Адже, як порівняти з 3 липня, вартість валюти у продажі впала на 16 коп, у купівлі – на 19.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Реклама

Так, вартість американської валюти станом на ранок 5 липня у продажу становить 35,35 грн (3 липня — 35, 51 грн), у купівлі долар впав до рівня 35,21 грн (3 липня показник був на рівні 35,40 грн).

Динаміка курсу долара 5 липня / Фото: скріншот

Чого чекати від долара цього тижня

Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, наступного тижня, з 4 по 10 червня, курс продажу американського долараколиватиметься в рамках 35,4 – 36 гривень за долар.

Реклама

Аналітик не очікує різкого падіння гривні понад 40 за долар.

"По-перше, банки не купуватимуть валюту за таким курсом, оскільки самі встановлюють курс купівлі та продажу в країні. По-друге, поки зовнішнє фінансування країни зберігається – дефолту не варто чекати. По-третє, за сезонним фактором попит на валюту у липні не зростає", – наголошує Орищак.

Рішення про плаваючий курс валюти не дасть девальваційного поштовху, як і надрукована гривня. Окрім низьких доходів населення та вичерпних грошових запасів, у нас діють обмеження на виведення грошей за кордон.

Раніше ми писали, які схеми шахрайства з валютою вигадали аферисти в Україні.

Реклама

Також ми розповідали, що буде з доларом, якщо НБУ відпустить курс.