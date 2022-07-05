Курс долара летить на дно: скільки коштує валюта на чорному ринку

5 липня курс долара продовжив своє падіння, розпочате ще за два дні до того. Адже, як порівняти з 3 липня, вартість валюти у продажі впала на 16 коп, у купівлі – на 19.
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".
Так, вартість американської валюти станом на ранок 5 липня у продажу становить 35,35 грн (3 липня — 35, 51 грн), у купівлі долар впав до рівня 35,21 грн (3 липня показник був на рівні 35,40 грн).
Чого чекати від долара цього тижня
Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, наступного тижня, з 4 по 10 червня, курс продажу американського долараколиватиметься в рамках 35,4 – 36 гривень за долар.
Аналітик не очікує різкого падіння гривні понад 40 за долар.
"По-перше, банки не купуватимуть валюту за таким курсом, оскільки самі встановлюють курс купівлі та продажу в країні. По-друге, поки зовнішнє фінансування країни зберігається – дефолту не варто чекати. По-третє, за сезонним фактором попит на валюту у липні не зростає", – наголошує Орищак.
Рішення про плаваючий курс валюти не дасть девальваційного поштовху, як і надрукована гривня. Окрім низьких доходів населення та вичерпних грошових запасів, у нас діють обмеження на виведення грошей за кордон.
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