Доллар снова подорожал: почему украинцы не спешат покупать валюту

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 октября

Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 26 октября:

22.10 25.10 Изменение 1 доллар США 26,29 грн 26,35 грн +0,06 1 евро 30,58 грн 30,57 грн -0,01

По сравнению с курсом доллара и евро, который НБУ устанавливал на 25 октября, американская валюта подорожала на 6 копеек/долл., а европейская снизилась на 1 копейку.

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Почему население не торопятся покупать валюту?

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, в ближайшее время гривна вероятнее всего будет колебаться в диапазоне 26,25-26,35 гривен за доллар.

Он считает, что традиционное для конца октября возмещение НДС может послужить "сигналом" к смене тенденции на рынке. Сейчас в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация, поэтому импортеры потребительских товаров сейчас не являются активными покупателями валюты.

"На фоне высокой инфляции и эпидемиологических ограничений, население также воздерживается от покупки валюты", – говорит Андрей Шевчишин.

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Он отмечает, что энергетические проблемы все больше давят на бизнес.

"В результате промышленность будет находиться под давлением, и это скажется на снижении притока валюты, при росте импорта для покрытия внутреннего спроса. И с началом отопительного сезона ситуация только ухудшиться, в результате чего энергоимпорт увеличится и это может изменить настроения на валютном рынке", – говорит эксперт.

По его словам, предложение валюты со стороны аграриев и других экспортеров сохраняется – это оказывает ключевую поддержку гривне.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.