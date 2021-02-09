Яйца продают уже по 40 гривен за десяток. Чего ждать от цен?

Цена на яйца, которые в новогодние праздники подорожали до 40 гривен, в ближайшее время не станет доступнее. Но и особенно сильно дорожать этот продукт уже не будет – максимум до 45 гривен за десяток. А после Пасхи цифры на ценниках начнут снижаться.

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Такой прогноз озвучили новостям "Сегодня" опрошенные экономисты.

Сюжет Дарьи Панченко Видео: Сегодня

В целом за год яйца подорожали уже на треть. И если осенью 2020 года десяток можно было купить в среднем за 27 гривен, то теперь самая низкая цена – 40 гривен.

Цены выросли из-за низкого урожая пшена, которым кормят птиц. В прошлом году себестоимость производства одного яйца составляла 1,8 гривни, а сейчас – уже 2,8 гривни.

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Кроме яиц, плохой урожай скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%. Кроме того, на 30-40% дороже станут овощи, считает экономист Олег Пендзин.

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Кстати, после Пасхи дешеветь могут не только яйца, а и хлеб, а также курятина, добавляет специалист.

Напомним, животноводство в Украине стало убыточным впервые с 2007 года. Общий убыток по итогам 2020 года составил 2,9 млрд гривен. Прибыльным в этой сфере осталось только производство молока – "плюс" 3,8 млрд гривен. Такая ситуация тоже приводит к росту цен на мясо и яйца, говорят фермеры.

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