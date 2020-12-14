В Раде объяснили, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности

Субсидии нужно выдавать конкретному человеку, которому надо помогать, говорит Данил Гетманцев

Идея Кабинета министров о выравнивании цены на электроэнергию для населения и промышленности заключается в том, чтобы не давать льготы тем, кто хорошо зарабатывает, но помогать субсидиями тем, кто в этом нуждается.

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Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Если не принять решение о выравнивании цен, придется повышать их для промышленности, а значит – усложнять работу промышленности, делать стоимость производимого товара выше, говорит нардеп.

"Когда мы говорим об изменении цены на электроэнергию для населения, мы имеем в виду прежде всего первые 100 киловатт электроэнергии, которые мы сейчас получаем по 90 копеек. Скажите, почему государство должно льготировать тех, кто хорошо зарабатывает? Зачем давать льготы обеспеченным людям?" – задает резонный вопрос глава комитета.

Он согласился, что решение об отмене льгот непопулярное и никто не хочет его принимать.

"Но почему, например, я должен получать первые 100 киловатт по 90 копеек? Я что, не могу заплатить рыночную цену? Могу. А получается, что государство дотирует меня абсолютно несправедливо. В то же время есть люди, которым действительно нужно помочь. Это можно сделать через механизм субсидий. Субсидия выдается конкретному человеку, которому нужно помогать. А депутату помогать не нужно", – иронизирует народный избранник.

Он добавил, что это решение должно приниматься на уровне исполнительной власти.

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Напомним, Гетманцев ранее рассказал об уменьшении налоговой нагрузки и том, какие взносы и сборы с украинцев могут объединить.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым".

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