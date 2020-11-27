ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения

Секретариат Энергетического сообщества Европейского Союза заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже несут угрозу для безопасной работы АЭС. Об этом говорится в годовом отчете Энергосообщества о текущей ситуации в Украине, пишет "Politeka".

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"НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей до открытия оптового рынка 1 июля 2019 года. Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку... Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно атомных станций", – говорится в отчете.

В отчете говорится, что существующая несовершенная модель, по которой государственные компании "Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене, несет угрозу для устойчивого существования украинского рынка.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

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По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям.

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Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

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