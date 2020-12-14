Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединить

Ставку налогообложения фонда оплаты труда могут уменьшить с 34 до 25 процентов, говорит Данил Гетманцев

В комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике разработан законопроект, который предполагает объединить единый соцвзнос, налог на доходы физлиц и военный сбор в единый платеж. В ближайшее время его представят обществу.

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Об этом глава налогового комитета Данил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"При этом мы бы уменьшили эффективную ставку налогообложения фонда оплаты труда. Сейчас эффективная ставка составляет 34%. Мы предложили бы выйти на 30% с понижением ее каждый год на 1% – до 25%", – говорит нардеп.

По его словам, одновременно предполагается также значительно расширить налоговые вычеты и этим стимулировать граждан подавать налоговые декларации.

"Потому что налоговыми вычетами можно воспользоваться только при подаче декларации. Налоговый вычет – это уменьшение налогооблагаемого дохода. Мы предлагаем ввести налоговый вычет, например, для туристических поездок внутри страны, для учебы за границей и т. д.", – рассказывает Гетманцев.

Он добавил, что для тех, у кого в семье есть человек старше 80 лет, тоже предлагается уменьшить налогооблагаемую базу на размер минимальной зарплаты.

"Это, с одной стороны, позволит уменьшить налоговую нагрузку на людей, а с другой – заставит людей вести свою финансовую историю, как это делают во всех экономически развитых странах. Я считаю, что это обязательно надо будет сделать. Это моя мечта и стратегическое направление работы", – подчеркнул глава налогового комитета.

Напомним, Гетманцев ранее рассказал о налоге на Google и что в 2021-м ждет транснациональные компании в Украине.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым".

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