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В Германии придумали, как обойти санкции США против "Северного потока – 2"

19 января, 16:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Компании-участницы проекта намерены закупать оборудование и стройматериалы через фонд-прокладку

Россия и Германия пытаются обойти американские санкции, наложенные на строящийся на Балтике газопровод "Северный поток – 2", поэтому был создан фонд, помогающий в этом вопросе.

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Об этом сообщает региональное издание Schweriner Volkszeitung.

Министр экономики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания на северо-востоке Германии Кристиан Пегель заявил журналистам: "Таким образом, фонд основан и живет теперь собственной жизнью".

Этот фонд должен позволить компаниям, задействованным в строительстве газопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это якобы должно защитить их от ограничительных мер США.

Напомним, российский энергохолдинг "Газпром" не исключил приостановки реализации или даже полной отмены проекта "Северный поток – 2".

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А ранее западные СМИ сообщили, что США введут санкции против ведущего укладку "Северного потока – 2" судна "Фортуна" и его владельца компании "КВТ-Рус".

С 1 января уже вступили в силу американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Участникам дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты, в противном случае им грозят санкции.

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Германия газопровод санкции трубопровод Северный поток 2

Источник: Сегодня

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