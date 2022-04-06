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Продавцы будут накручивать цены? Почему курильщикам придется платить больше

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 19:36
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Во время войны торговцам предлагают самим устанавливать цены на табачные изделия
Цены на сигареты могут подскочить
Цены на сигареты могут подскочить / Фото: Getty Images, Нацполиция, Коллаж: Сегодня

1 апреля в Верховной Раде приняли за основу проект закона о налогах на этиловый спирт. Однако документ содержит и изменения касательно табачных изделий.

Как передает "Сегодня", пока в стране идет война, продавцы сигарет могут сбывать товары дороже.

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"Временно, на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения в Украине, останавливается действие части второй статьи 17 настоящего Закона об ответственности (применении финансовых санкций) за розничную торговлю табачными изделиями по ценам, выше максимальных розничных цен на табачные изделия, установленные производителями или импортерами таких табачных изделий, увеличенными на суммы акцизного налога по реализации через розничную торговую сеть табачных изделий", – говорится в законопроекте.

Реакция ассоциации "Укртабак"

В Ассоциации производителей табачных изделий не одобрили такое решение народных депутатов. Там убеждены, что продажа сигарет по ценам выше максимальных розничных поспособствует лишь обогащению нечестных предпринимателей.

Поскольку они смогут устанавливать максимальные розничные цены на уровне 1 гривни, то смогут и минимизировать уплату НДС. Следовательно, госбюджет будет терять 9,83 грн с одной пачки, а потребители будут платить больше.

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В "Укртабаке" опасаются, что ситуация приведет к увеличению нелегальной торговли и недополучения денег в бюджет. В то же время недобросовестные продавцы будут иметь ценовое преимущество на рынке.

"Призываем народных депутатов Украины не допустить злоупотребления сложным положением в государстве и продвижения корпоративных интересов", – подчеркнули в Ассоциации.

Госрегулирование цен

Идея предоставить продавцам табачных изделий возможность самим устанавливать цены на продукцию выглядит еще удивительнее на фоне государственного регулирования в других областях. Недавно народные депутаты решили, что правительство во время войны может вводить предельные цены на любые товары и услуги.

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Инициатива подразумевает возможность контролировать цены на всей территории Украины. Речь идет и о контроле за физическими и юридическими лицами установленных цен и конфискации товаров за нарушение.

Более того, эксперты призывают усилить государственный контроль в сфере горючего, чтобы на АЗС не было дефицита, а ВСУ и аграрии были обеспечены соответствующими видами топлива. До этого звучали заявления о возможном исчезновении с рынка бензина А-92 и автогаза.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин разрешил военным администрациям привлекать бюджетные средства для закупок стройматериалов. Это позволит оперативно отстроить уничтоженную оккупантами инфраструктуру.

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