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Для украинцев отменили еще один налог – за что можно не платить два года

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 13:54
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Рассказываем, за что и сколько украинцы могут не платить налоги из-за войны с Россией
Украинцам отменили еще один налог на время войны
Украинцам отменили еще один налог на время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На время действия в Украине военного положения для граждан отменена уплата налога на недвижимость.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 7190, рассказал "Европейской правде" эксперт аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко.

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На какое время распространяются льготы?

Новая норма законодательства распространяется на 2021 год, заплатить за который нужно было до 1 июля 2022 года. Так и на текущий 2022.

Таким образом, украинцам фактически разрешили не платить за жилье, которое теоретически могло быть разрушено в ходе военных действий.

Налог можно не платить не только на жилую недвижимость, но и на коммерческие и другие помещения.

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По словам эксперта, такие налоговые послабления безусловно уменьшат поступления в госбюджет, но в тоже время этот шаг стимулирует возвращение бизнеса к работе.

Рябченко подчеркнул, что выступает за продление таких стимулов для граждан и бизнеса на период действия военного положения и после его отмены.

"Возможно, в новом формате и иначе, но стимулы должны действовать", – считает аналитик.

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Что будет с ценами на жилье?

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что после войны спрос на жилье среди украинцев вырастет, а вот среди иностранных граждан наоборот – упадет.

Если война закончится в ближайшее время, то ситуация на рынке не сильно изменится, а вот если она затянется, украинцы могут ожидать обвала цен на квартиры.

В тоже время, после войны значительно подорожают строительные материалы, которые повлекут подорожание строительных работ и, соответственно, – жилья на первичном рынке.

"Сегодня" также писали, как будут строить жилье в Украине после войны и рассказывали, какой еще налог для украинцев отменили.

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