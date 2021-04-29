Галущенко в Минэнерго и большая приватизация – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

29 апреля было принято несколько кадровых и политических решений, которые в дальнейшем будут оказывать влияние на украинскую экономику. Сайт "Сегодня" предлагает вниманию читателей самые значимые из них.

Назначение Галущенко

Реклама

Верховная Рада 305 голосами согласилась назначить новым министром энергетики Германа Галущенко, до того занимавшего пост вице-президента "Энергоатома". Он стал первым полноценным главой Минэнерго более чем за год – с марта 2020 года на этой должности находились только исполняющие обязанности, которые не могли голосовать на заседании Кабинета министров. Зато Галущенко будет обладать полноправным голосом в правительстве.

Отставка Найема

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем уходит из госконцерна, поскольку после очередной реорганизации его должность неожиданно сократили. Бывший скандальный журналист и экс-нардеп дал понять, что публичных комментариев по поводу отставки не будет и его сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается.

Сначала в полномочия Найема входила работа по управлению активами и корпоративными правами, а также мониторинг государственного оборонного заказа. Позже он получил должность директора по активам. Это расширило его полномочия в госконцерне и дало право подписи в имущественных вопросах. В какой-то момент его зарплата превышала 300 тыс. грн, теперь же бывшему чиновнику придется затянуть пояс потуже.

Большая приватизация

Президент Владимир Зеленский подписал отмену моратория на большую приватизацию, и теперь крупные объекты госсобственности в Украине будут выставлять на аукционы даже во время карантина.

Реклама

Верховная Рада приняла этот законопроект еще 30 марта, но потом провалила попытку ввести мораторий повторно. Важно, что во время карантина не будут проводиться "голландские аукционы" со снижением стартовой цены. Кроме того, запрещаются аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

В тренде Доллар уже не идет на дно: официальный курс валют

Условия продажи объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов, утверждает Кабинет министров. И он все еще может отказаться от организации торгов на время карантина.

Отключение России от SWIFT

Европарламент принял резолюцию, согласно которой, если Россия начнет военное наступление на Украину, Евросоюз должен немедленно отключить РФ от платежной системы SWIFT, остановить импорт российской нефти и газа, а также заморозить все активы и запретить въезд приближенным к властям олигархам и их семьям.

Вот возможные последствия отключения РФ от платежной системы:

перечислить деньги в страну будет практически невозможно, только обходными путями – наличными или переводами на частные счета в банках ОАЭ, Турции, Ирака, Тайваня;

очередной виток девальвации рубля;

россияне не смогут рассчитываться за границей картами Mastercard и VISA;

проблемы с международными перечислениями – платежи будут идти дольше (и они будут дороже), это коснется бизнеса, а именно импортеров и экспортеров;

в результате сроки поставок будут срываться, сузится ассортимент импортируемых товаров, даже возможен дефицит;

прекращение долларовых платежей.

Цена земли

Эксперты сайта "Сегодня" дали прогноз, что с открытием 1 июля рынка земли стоимость одного гектара украинского чернозема постепенно вырастет с нынешних 30 тыс. гривен до 10-15 тыс. евро, как у наших ближайших соседей из Центральной Европы. Конечно, это далеко не 50-60 тыс. евро, как в Германии, где уже давно сложился цивилизованный рынок земли, но уже и не прежние 2-3 тыс. гривен и тонна пшеницы, которые до не давних пор арендаторы платили владельцам пая.

Видео: Сегодня

Где украинцы отдохнут на майские

Реклама

Несмотря на пандемию COVID-19 в мире, украинцы будут отдыхать за рубежом. И на долгих майские праздниках хитом продаж стала Турция с 31% от всех купленных билетов, за ней следует Грузия (8%).

Отдых в Черногории и на Кипре запланировали по 3% наших соотечественников.

Египет и ОАЭ в планах 2% украинских туристов.

А вот 51 процент любителей отдыха за рубежом указал другие направления.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа