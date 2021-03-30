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Большую приватизацию вернули – Рада отменила карантинный мораторий

30 марта, 16:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Последнее слово все равно останется за Кабинетом министров

Верховная Рада разрешила проводить аукционы по продаже объектов большой приватизации. Ограничение действовало с 25 сентября 2020 года и изначально вводилось до окончания карантина. Объектов малой приватизации оно не касалось. Отмена моратория на продажу предприятий в рамках большой приватизации предусмотрена законопроектом № 4543. Верховная Рада приняла его во втором чтении и в целом 30 марта.

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При этом голландские аукционы (на понижение стартовой цены) для объектов большой приватизации все равно не допускаются.

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Еще один важный нюанс: условия продажи объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов, утверждает Кабинет министров. И он все еще может отказаться от организации торгов на время карантина.

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Кроме того, Верховная Рада вернула список госпредприятий, не подлежащих продаже. Прошлый перечень прекратил действовать еще в 2019 году. Этот документ пока что приняли в первом чтении, список еще будут дополнять.

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В 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснял, зачем Украине понадобится реформа госбанков с последующей их приватизацией:

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приватизация Верховная Рада законопроект аукционы

Источник: Сегодня

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