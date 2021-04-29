Галущенко в Міненерго і велика приватизація – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

29 квітня було прийнято кілька кадрових і політичних рішень, які в подальшому впливатимуть на українську економіку. Сайт "Сьогодні" пропонує увазі читачів найбільш значущі з них.

Призначення Галущенка

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Верховна Рада 305 голосами погодилася призначити новим міністром енергетики Германа Галущенка, який до того обіймав посаду віце-президента "Енергоатому". Він став першим повноцінним главою Міненерго більш, аніж за рік – з березня 2020 року на цій посаді перебували тільки виконувачі обов'язків, які не могли голосувати на засіданні Кабінету міністрів. Зате Галущенко матиме повноправний голос в уряді.

Відставка Найєма

Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм йде з держконцерну, оскільки після чергової реорганізації його посаду несподівано скоротили. Колишній скандальний журналіст і екс-нардеп дав зрозуміти, що публічних коментарів щодо відставки не буде і його співпраця з концерном на цьому етапі закінчується.

Спочатку до повноважень Найєма входила робота з управління активами та корпоративними правами, а також моніторинг державного оборонного замовлення. Пізніше він отримав посаду директора по активах. Це розширило його повноваження в дежконцерні і дало право підпису в майнових питаннях. У якийсь момент його зарплата перевищувала 300 тис. грн, тепер же колишньому чиновнику доведеться затягнути пасок.

Велика приватизація

Президент Володимир Зеленський підписав скасування мораторію на велику приватизацію, і тепер великі об'єкти держвласності в Україні виставлятимуть на аукціони навіть під час карантину.

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Верховна Рада прийняла цей законопроєкт ще 30 березня, але потім провалила спробу запровадити мораторій повторно. Важливо, що під час карантину не будуть проводити "голландські аукціони" зі зниженням стартової ціни. Окрім того, забороняються аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.

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Умови продажу об'єктів великої приватизації, в тому числі проведення аукціонів, затверджує Кабінет міністрів. І він все ще може відмовитися від організації торгів на час карантину.

Відключення Росії від SWIFT

Європарламент прийняв резолюцію, згідно з якою, якщо Росія почне військовий наступ на Україну, Євросоюз повинен негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT, зупинити імпорт російської нафти і газу, а також заморозити всі активи і заборонити в'їзд наближеним до влади олігархам і їхнім сім'ям.

Ось можливі наслідки відключення РФ від платіжної системи:

переказати гроші в країну буде практично неможливо, тільки обхідними шляхами – готівкою або переказами на приватні рахунки в банках ОАЕ, Туреччини, Іраку, Тайваню;

черговий виток девальвації рубля;

росіяни не зможуть розраховуватися за кордоном картами Mastercard і VISA;

проблеми з міжнародними переказами – платежі йтимуть довше (і вони будуть дорожчими), це зачепить бізнес, а саме імпортерів і експортерів;

в результаті строки поставок будуть зриватися, звузиться асортимент імпортованих товарів, навіть можливий дефіцит;

припинення доларових платежів.

Ціна землі

Експерти сайту "Сьогодні" дали прогноз, що з відкриттям 1 липня ринку землі вартість одного гектара українського чорнозему поступово зросте з нинішніх 30 тис. гривень до 10-15 тис. євро, як у наших найближчих сусідів з Центральної Європи. Звісно, це далеко не 50-60 тис. євро, як у Німеччині, де вже давно склався цивілізований ринок землі, але вже і не колишні 2-3 тис. гривень чи тонна пшениці, які донедавна орендарі платили власникам паю.

Відео: Сьогодні

Де українці відпочинуть на травневі

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Попри пандемію COVID-19 у світі, українці будуть відпочивати за кордоном. І на довгі травневі свята хітом продажів стала Туреччина з 31% від усіх куплених квитків, за нею йде Грузія (8%).

Відпочинок у Чорногорії та на Кіпрі запланували по 3% наших співвітчизників.

Єгипет і ОАЕ в планах 2% українських туристів.

А от 51 відсоток любителів відпочинку за кордоном вказав інші напрямки.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа