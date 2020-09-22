Сделка с TikTok снова оказалась под угрозой из-за Трампа

Продажа американского сегмента популярной соцсети TikTok компании Oracle снова оказалась под вопросом. Причиной сомнений стало новое заявление президента США Дональда Трампа о том, что он может отозвать свое одобрение сделки с TikTok. При этом китайское правительство сигнализировало с помощь государственных СМИ о неодобрении такого развития событий, пишет Bloomberg.

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Трамп, в частности, заявил, что не одобрит сделку Oracle с TikTok, если ByteDance сохранит за собой контроль над новой компанией, TikTok Global, которая будет отвечать за услуги сервиса в США. Пока что соглашение предусматривает, что американский сегмент соцсети останется под контролем нынешнего владельца, китайской ByteDance. Это продлится как минимум до IPO TikTok Global.

"TikTok Global будет полностью контролироваться Oracle... А если мы обнаружим, что у них нет полного контроля, мы не будем одобрять сделку", - сказал Трамп.

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По данным четырех источников агентства, знакомых с этим вопросом, сотрудники службы национальной безопасности США все еще высказывают озабоченность тем, что данные более 100 млн американских пользователей останутся в руках китайской компании.

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"Американские чиновники готовятся, что Трамп отклонит сделку, если станет очевидным, что она не отвечает критериям, которые публично изложил сам президент", - говорят собеседники Bloomberg.

Вскоре после заявления Трампа главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь написал в Twitter, что Пекин, скорее всего, отклонит сделку, "поскольку это соглашение создаст угрозу для национальной безопасности Китая, его интересов и достоинства".

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Напомним, в августе Трамп подписал указ о блокировке TikTok в США в случае, если американские операции сервиса не будут проданы американской же компании. Изначально он дал на заключение сделки время до 20 сентября, но позже появилась возможность отсрочки до 12 ноября.

ByteDance при этом представила на рассмотрение властей США предложение, согласно которому останется владельцем 80% акций TikTok Global. Oracle купит 12,5% новой компании и станет поставщиком услуг облачного хранения данных для сервиса. Еще 7,5% TikTok Global получит Walmart, которая станет ее партнером в ряде сфер, включая электронную коммерцию и платежные услуги.

Сторонники сделки отмечают, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США.

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К слову, в прошлом месяце глава TikTok неожиданно уволился из-за судов с администрацией Трампа.

А о том, как пользователи TikTok зарабатывают миллионы на своем видеоконтенте, смотрите в видеосюжете:

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