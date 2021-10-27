Оказались в неравных условиях: сколько потеряет украинский бизнес в красной зоне

Эксперт рассказала, какие убытки ждут украинских предпринимателей и чего требует от власти бизнес

Сколько потеряет украинский бизнес из-за правил красной зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже с 8 ноября в Украине официально разрешено увольнять сотрудников, не сделавших прививку от коронавируса и работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, подлежащих обязательной вакцинации от СOVID-19.

Согласно новым правилам, в красной зоне учебные заведения, общепит и весь развлекательный бизнес могут работать при условии 100% вакцинации коллектива и обслуживать только вакцинированных посетителей.

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Привилегии для вакцинированных вызывают возмущение посетителей, но больше всего протестует бизнес.

Несмотря на возможность работать во время полного локдауна, предприниматели жалуются на неравенство, называют такие ограничения подавлением бизнеса.

"Сегодня" вместе с членом Украинского совета бизнеса Еленой Хотенко разбирались, что думают о новых ограничениях украинские предприниматели.

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Бизнес возмущен

По словам Елены Хотенко, больше всего предпринимателей возмущает то, что из-за этих правил они теряют большой процент клиентов .

Сейчас реакция однозначно негативная. Это связано с тем, что теряется большой процент посетителей. Ведь на сегодняшний день первую дозу вакцины получило менее 20% населения Украины", – говорит эксперт.

Член Украинского совета бизнеса также отметила неравномерную ситуацию в регионах, ведь в больших городах из-за более активной информационной политики и наличия возможностей больший процент вакцинированных.

Вместе с тем, реальную статистику распределения вакцинированных по регионам никто не контролирует и бизнес оказывается в неравных условиях.

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Как проверять сертификаты?

Люди отказываются предъявлять документы и жалуются на нарушение их прав, проблема и в возможностях для этих проверок.

Еще один вопрос, с которым столкнулся бизнес – как проверять эти сертификаты? Ведь нет специального программного обеспечения, обученных людей, которые могли бы этим заниматься. А если взять малый бизнес, там вообще нет лишнего персонала, которому можно поручить эту задачу", – рассказывает Хотенко.

Эксперт призывает расширить права для бизнеса и более активно проводить информационную кампанию, ведь важность вакцинации никто не отрицает.

"Что делать с теми, кто отказывается предъявлять документ и выполнять требования персонала? Применять силу? Бизнес не будет этого делать. Вызвать полицию каждый раз для составления административного протокола тоже не будут, так как это время, нервы, имидж.

Пока данный механизм до сих пор не отлажен, ведь с одной стороны – карантинные ограничения утверждены Кабмином, а с другой – отсутствие полномочий у продавцов и мастеров контролировать их выполнение.

"Конечно, бизнес – социально ответственный и на передовой они всегда будут, но они просят усилить информационную кампанию, чтобы им дали больше прав, чтобы избежать конфликтов с клиентами. Чтобы могли отказывать своим покупателям и вместе с тем не лишиться их", – подчеркнула эксперт.

Почему штрафуют бизнес?

Еще одной проблемой, вызывающей гнев украинских предпринимателей является перекладывание на них ответственности, а именно – уплаты штрафа.

По словам Елены Хотенко, за суеверия населения и плохую информационную политику заставляют платить владельцев предприятий.

"Конечно, все очень возмущены, что государство переложило финансовую ответственность на владельцев бизнеса. Бизнес воспринимает происходящее с негативом, ведь население большей частью не готово к вакцинации, имеет кучу предрассудков, а в конце концов будут штрафовать не этих людей, а их руководителей."

Сколько потеряют предприниматели?

По расчетам ассоциации, особенно в красных зонах, бизнес потеряет около 60-70% товаропотока в сфере услуг, общепита и непродовольственных товаров.

В аптеках и сфере непродовольственных товаров от экспертов звучат разные цифры, но все равно они варьируются от 25% до 45%, говорит эксперт.

"Отсутствие системы контроля, массовой информационной политики, страх потерять своих клиентов, риски потерять товарообороты и понести убытки подталкивает к тому, что бизнес закрывает глаза на отсутствие сертификатов или тестов у своих покупателей", – сказала Елена Хотенко.

Чего хотят предприниматели?

Елена Хотенко рассказывает, что положительная реакция на наличие инструментов влияния на население все же есть.

"С другой стороны, бизнес ожидает партнерских отношений с властью в вопросах установления новых правил. Одна из причин возмущения – с представителями бизнеса не советуются. Хотя бы на уровне ассоциаций, представляющих их интересы.

Правила вводятся достаточно быстро, а возможности за ними не успевают. Эксперт отмечает, что даже полиция только начинает устанавливать приложения для сканирования сертификатов.

Также предприниматели просят расширить круг тех людей, которых можно обслуживать, в частности:

проводить экспресс-тесты и на основе их результатов пускать в магазины и кафе;

приравнять людей, переболевших коронавирусом, к вакцинированным на 180 дней;

разрешить обслуживать людей, имеющих справку о невозможности прохождения вакцинации по состоянию здоровья.

Это, безусловно, увеличит доходы бизнеса и уменьшит количество сокращений и закрытие предприятий.

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