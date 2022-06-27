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Жінки для жінок: Bolt у Польщі запускає нову важливу послугу в таксі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 17:17
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Нова опція дозволить захистити пасажирок від травматичних ситуацій
Пасажирки таксі в Польщі почуватимуться більш безпечно
Пасажирки таксі в Польщі почуватимуться більш безпечно / Фото: Колаж: Сьогодні

Уже в липні сервіс Bolt у Польщі планує додати нову опцію для пасажирок.

Як пише Gazeta Wyborcza, послуга "Жінки для жінок" дозволяє викликати таксі з водійкою.

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У такий спосіб мають намір запобігти зґвалтуванням, від яких, на жаль, досить часто потерпають пасажирки в сусідній країні.

Аналогічні опції запровадили й інші сервіси таксі у Польщі. Служба Free Now запустила послугу Dla niej у березні 2022 року в Труймясті. Згодом така можливість з’явиться у пасажирок і в інших містах країни.

Прикрі ситуації

Лише зараз у Варшаві триває 20 судових справ щодо сексуального насильства в таксі. Журналісти зафіксували цілу "епідемію зґвалтувань" у польській столиці.

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Останній випадок трапився 12 червня. Пасажирка Bolt викликала таксі, щоб доїхати додому з вечірки. Дівчина заснула в салоні, а коли отямилась, то одягу нижче пояса на ній не було, а водій-іноземець скористався ситуацією.

Їй вдалося вибратись з горе-таксі та звернутися в поліцію. За кілька днів зловмисника затримали в Ґданську та арештували. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Заміна авто в епоху бензинової кризи

Нестача пального на заправках спонукала багатьох українців використовувати "зелені" альтернативи. Містяни можуть скористатися прокатом електросамокатів чи велосипедів – таких сервісів в Україні достатньо.

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Представник компанії Bolt в Україні розповів, що в травні відновили прокат електросамокатів у Києві та Львові. У столиці доступно 1000 одиниць такого транспорту, у Львові – 500 й надалі їх кількість збільшуватиметься.

Вартість розблокування транспорту становить 5 грн, а поїздка тарифікується по 1,5 грн/хв. У зв’язку з дефіцитом пального в Україні в компанії не планують змінювати ціни.

"Сьогодні" раніше писали, що змінилося в Празі для вимушених переселенців з України та чому європейські аеропорти не справляються з шаленими потоками пасажирів.

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