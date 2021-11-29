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Продають за "копійки": "Укрзалізниця" пустить з молотка спортивний комплекс із величезною територією

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 15:00
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"Укрзалізниця" виставила на продаж спортивний комплекс на 24 тисячі метрів квадратних всього за 2,8 млн грн
"Укрзалізниця" пустить з молотка спорткомплекс у Дніпрі
"Укрзалізниця" пустить з молотка спорткомплекс у Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Держпідприємство "Укрзалізниця" виставила на продаж через електронну систему ProZorro спорткомплекс у місті Дніпро.

Про це йдеться на сайті "ProZorro Продажі".

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Вартість такого лоту становить лише 2,8 млн грн, а торги мають відбутися 15 грудня.

Майбутній покупець отримає спорткомплекс, у складі якого є футбольне поле, мініфутбольне поле, тенісний корт, а також адміністративні будівлі та трибуни.

Загальна площа комплексу становить понад 24 тисячі метрів квадратних.

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Туалети за ціною смарт-квартири

На початку жовтня "Укрзалізниця" потрапила в скандал через закупівлю наддорогих унітазних блоків для вагонних туалетів.

На сайті ProZorro йдеться про те, що компанія уклала договір на постачання запчастин до вакуумних туалетів на 27,51 млн грн.

Лише одна кнопка для змивання коштує майже за 7 тис, сидіння для унітазу 10 тисяч гривень. Самі блоки коштуєть понад 10,5 млн грн, тобто вартість кожного окремого становить близько 260 тис. грн без ПДВ.

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Раніше ми писали про нові правила перевезень в потягах "Укрзалізниці".

"Сьогодні" також розповідали, що "Укрзалізниця" запускає новий поїзд до Угорщини.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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