Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

У гривні з'явився шанс: зліт долара може зупинитися

17 червня 2021 11:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На міжбанківському валютному ринку триває корекція курсу. Долар поки що піднімається все вище 27 гривень

Долар зростає, але це може виявитися короткочасним явищем

Долар зростає, але це може виявитися короткочасним явищем / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Долар 17 червня після того, як піднявся вище за психологічну позначку за офіційним курсом НБУ, продовжив зростати на міжбанку і торгується біля позначки 27,17 грн. До кінця тижня корекція курсу продовжиться і долар може подорожчати до 27,25 грн. Євро, вочевидь, виросте до позначки 33,20 грн. Водночас валютний ринок чекає рішення Національного банку про облікову ставку. Якщо регулятор її підвищить, це зможе розгорнути гривню до нового зміцнення.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Сьогодні Нацбанк прийме рішення щодо облікової ставки. Я вважаю, що регулятор її підніме. Причиною цього може стати зростання споживчої інфляції. У травні вона зросла до 9,5% в річному обчисленні. Якщо НБУ підвищить облікову ставку, прибутковість ОВДП теж виросте і нерезиденти продовжать збільшувати обсяги своїх вкладень в них", – вважає Гойлов.

Нагадаємо, наразі облікова ставка НБУ встановлена на рівні 7,5%. Від цього показника, серед іншого, залежить відсоток, під який Україна позичає кошти у іноземців через гривневі облігації державної позики.

У бюджетній декларації на три роки, яку підготували в Кабміні, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Нацбанк опустив долар і серйозно обвалив євро: офіційний курс на вихідні
Нацбанк опустив долар і серйозно обвалив євро: офіційний курс на вихідніФінанси
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУФінанси
Долар стрімко дешевшає: продавати чи купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: продавати чи купувати валютуФінанси
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУ
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти