У гривні з'явився шанс: зліт долара може зупинитися

На міжбанківському валютному ринку триває корекція курсу. Долар поки що піднімається все вище 27 гривень

Долар зростає, але це може виявитися короткочасним явищем / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Долар 17 червня після того, як піднявся вище за психологічну позначку за офіційним курсом НБУ, продовжив зростати на міжбанку і торгується біля позначки 27,17 грн. До кінця тижня корекція курсу продовжиться і долар може подорожчати до 27,25 грн. Євро, вочевидь, виросте до позначки 33,20 грн. Водночас валютний ринок чекає рішення Національного банку про облікову ставку. Якщо регулятор її підвищить, це зможе розгорнути гривню до нового зміцнення.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Сьогодні Нацбанк прийме рішення щодо облікової ставки. Я вважаю, що регулятор її підніме. Причиною цього може стати зростання споживчої інфляції. У травні вона зросла до 9,5% в річному обчисленні. Якщо НБУ підвищить облікову ставку, прибутковість ОВДП теж виросте і нерезиденти продовжать збільшувати обсяги своїх вкладень в них", – вважає Гойлов.

Нагадаємо, наразі облікова ставка НБУ встановлена на рівні 7,5%. Від цього показника, серед іншого, залежить відсоток, під який Україна позичає кошти у іноземців через гривневі облігації державної позики.

У бюджетній декларації на три роки, яку підготували в Кабміні, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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