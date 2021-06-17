Долар повернувся за психологічну межу: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 17 червня

Національний банк України (НБУ) на четвер, 17 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,03 грн;

1 євро – 32,77 грн;

1 злотий – 7,25 грн;

10 російських рублів – 3,76 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар виріс на 10 копійок після падіння на шість копійок у попередній банківський день. "Зелений" не втримався нижче психологічної позначки в 27 гривень. Проте за тиждень – з 10 по 17 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на шість копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу.

Курс євро теж виріс. Євровалюта піднялася в ціні на 15 копійок після падіння на вісім копійок день тому.

Вартість 10 російських рублів 17 червня збільшилася на дві копійки. Польський злотий подорожчав на чотири копійки.

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Офіційний курс долара розраховується на підставі показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 16 червня, долар на міжбанку виріс на сім копійок у купівлі й продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,09/27,11 грн (купівля/продаж). Євровалюта теж піднялася в ціні на сім копійок у купівлі й продажу. До закриття євро торгували на рівні 32,84/32,86 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курс станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені з огляду на середній курс 29,1 гривні за долар. Однак і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.

→ МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні