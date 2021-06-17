У гривни появился шанс: взлет доллара может остановиться

На межбанковском валютном рынке продолжается коррекция курса. Доллар пока что поднимается все выше 27 гривен

Доллар растет, но это может оказаться кратковременным явлением / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Доллар 17 июня после того, как поднялся выше психологической отметки по официальному курсу НБУ продолжил расти на межбанке и торгуется у отметки 27,17 грн. До конца недели коррекция курса продолжится и доллар может подорожать до 27,25 грн. Евро, скорее всего, вырастет до отметки 33,20 грн. При этом валютный рынок ждет решения Национального банка по учетной ставке. Если регулятор ее повысит, это сможет развернуть гривню к новому укреплению.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Сегодня Нацбанк примет решение по учетной ставке. Я полагаю, что регулятор ее поднимет. Причиной этому может стать рост потребительской инфляции. В мае она увеличилась до 9,5% в годовом исчислении. Если НБУ повысит учетную ставку, доходность ОВГЗ тоже вырастет и нерезиденты продолжат увеличивать объемы своих вложений в них", – считает Гойлов.

Напомним, на данный момент учетная ставка НБУ установлена на уровне 7,5%. От этого показателя, среди прочего, зависит процент, под который Украина одалживает средства у иностранцев через гривневые облигации государственного займа.

В бюджетной декларации на три года, которую подготовили в Кабмине, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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