З НБУ пішов черговий глава департаменту

У Нацбанку повідомили, що Департамент виїзних перевірок реорганізовано в Департамент інспектування

Денис Новиков 13 років пропрацював у Нацбанку / колаж "Сьогодні"

Національний банк України, з якого місяць тому почали масово звільнятися співробітники, позбувся чергового керівного працівника. 20 липня роботу завершив директор Департаменту виїзних перевірок Денис Новиков.

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Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Там уточнили, що Новиков звільняється за угодою сторін.

Виконання обов'язків директора Департаменту виїзних перевірок поки поклали на заступника директора департаменту – начальника першого управління перевірок банків і фінансових груп Андрія Козака.

Також у Нацбанку повідомили, що Департамент виїзних перевірок реорганізовано в Департамент інспектування.

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"Така зміна у структурі Національного банку спрямована на підвищення ефективності виконання функцій з планування, організації та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ, а також вдосконалення структури Нацбанку", – йдеться у заяві.

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Денис Новиков загалом пропрацював у Нацбанку 13 років: з 1996 до 2001 року і з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду, а з лютого 2018-го очолював Департамент виїзних перевірок.

Нагадаємо, наприкінці червня з Національного банку України вирішила звільнитися ціла команда керівників Департаменту ліцензування – вони заявили, що НБУ далеко відійшов від стандартів, що загрожує відкатом реформ у банківській сфері.

Через пару днів про своє рішення завершити роботу в НБУ заявив і директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

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Водночас пізніше команда керівників Департаменту ліцензування, яка вирішила звільнитися з НБУ, попросила про перенесення дати звільнення.