Долар різко рвонув вгору. До якого курсу готуватися наступного тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 25 жовтня

Розповідаємо, що буде з курсом найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 25 жовтня:

22.10 25.10 зміна 1 долар США 26,2 грн 26,29 грн +0,09 1 євро 30,49 грн 30,58 грн +0,09

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на п'ятницю, 22 жовтня, курс долара і євро зріс на 9 копійок.

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Що буде з курсом долара на міжбанку

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, негативними для гривні залишаються такі фактори:

важка епідеміологічна ситуація в країні;

високі ціни на енергоносії;

очікування, що з початком опалювального сезону енерготрейдерам і постачальникам все ж доведеться вийти на ринок для імпорту газу і вугілля.

"У найближчій перспективі гривня може послабитися на тлі збереження політики НБУ. Очікуємо коливання курсу в верхній межі торговельного діапазону 26,25-26,45 гривні за долар США. Якщо торги закриються в п'ятницю вище позначки 26,40 гривні за долар США, можна буде говорити про високу ймовірність зміни тенденції", – зазначає Андрій Шевчишин.

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП – як це вплинуло на курс?

Фінансовий регулятор зберіг прогноз інфляції на поточний рік на рівні 9,6%, проте істотно погіршив прогноз зростання ВВП.

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"Реакцією ринку на новини про відсоткову ставку став розворот, в результаті якого курс повернувся до позначок початку тижня, а закриття пройшло на максимальних рівнях дня, що свідчить про можливу зміну тенденції на зміцнення", – зазначає експерт.

Оскільки учасники ринку чекали такого розвороту, збереження облікової ставки НБУ дало імпульс до покупок і утримування валюти продавцями.

"Втім, говорити про його спроможність ще рано, оскільки імпортери напередодні локдауну слабкі і не бажають закуповувати валюту і товари, позаяк не зможуть їх реалізувати в умовах обмежень", – каже Андрій Шевчишин.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.