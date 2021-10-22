Долар різко рвонув вгору. До якого курсу готуватися наступного тижня

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 25 жовтня:
|22.10
|25.10
|зміна
|1 долар США
|26,2 грн
|26,29 грн
|+0,09
|1 євро
|30,49 грн
|30,58 грн
|+0,09
Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на п'ятницю, 22 жовтня, курс долара і євро зріс на 9 копійок.
Що буде з курсом долара на міжбанку
Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, негативними для гривні залишаються такі фактори:
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- важка епідеміологічна ситуація в країні;
- високі ціни на енергоносії;
- очікування, що з початком опалювального сезону енерготрейдерам і постачальникам все ж доведеться вийти на ринок для імпорту газу і вугілля.
"У найближчій перспективі гривня може послабитися на тлі збереження політики НБУ. Очікуємо коливання курсу в верхній межі торговельного діапазону 26,25-26,45 гривні за долар США. Якщо торги закриються в п'ятницю вище позначки 26,40 гривні за долар США, можна буде говорити про високу ймовірність зміни тенденції", – зазначає Андрій Шевчишин.
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП – як це вплинуло на курс?
Фінансовий регулятор зберіг прогноз інфляції на поточний рік на рівні 9,6%, проте істотно погіршив прогноз зростання ВВП.
"Реакцією ринку на новини про відсоткову ставку став розворот, в результаті якого курс повернувся до позначок початку тижня, а закриття пройшло на максимальних рівнях дня, що свідчить про можливу зміну тенденції на зміцнення", – зазначає експерт.
Оскільки учасники ринку чекали такого розвороту, збереження облікової ставки НБУ дало імпульс до покупок і утримування валюти продавцями.
"Втім, говорити про його спроможність ще рано, оскільки імпортери напередодні локдауну слабкі і не бажають закуповувати валюту і товари, позаяк не зможуть їх реалізувати в умовах обмежень", – каже Андрій Шевчишин.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.