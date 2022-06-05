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Була квартира і більше нема: чи змусять українців платити кредити за знищене майно

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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5 червня, 15:07
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Розповідаємо, що буде із боргами українців за кредитами за майно, які знищили російські окупанти
Що буде з кредитами, якщо майно знищено
Що буде з кредитами, якщо майно знищено / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український уряд узгодив законопроект про списання боргів за знищене майно українців під час війни Документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова НБУ Кирило Шевченко.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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Він пояснив, що українці не виплачуватимуть боргу за неіснуючий об'єкт.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості по споживчих кредитах на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій", – сказано у повідомленні.

Депутат зазначив, що законопроект буде внесений до ВР протягом наступного тижня.

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У кого можуть забрати майно через воєнний стан

Право вилучати майно у громадян є військові адміністрації, в рамках таких підстав:

  • стаття 41 Конституції України;
  • статті 346, 353 Цивільного кодексу України;
  • стаття 23 Закону України "Про правовий режим військового стану";
  • Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму військового чи надзвичайного стану";
  • постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання щодо здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму військового або надзвичайного стану".

Конфіскувати можуть, наприклад, транспорт. Після конфіскації його передадуть у власність держави та використовують у умовах військового чи надзвичайного стану.

Раніше ми розповідали, хто з українців отримає компенсацію за втрачене житло, і писали, які документи потрібні для цього.

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