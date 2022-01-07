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Україні загрожує зростання інфляції. Що буде з цінами найближчим часом

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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7 січня, 16:40
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Експерти розповіли "Сьогодні", які фактори вплинуть на зростання інфляції в I кварталі 2022 року
Індекс споживчих цін в Україні
Індекс споживчих цін в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні очікується помітне зростання цін – інфляція може бути більшою за 2% щомісяця, а за квартал досягти відразу 7%.

Про це йдеться у матеріалі "Сьогодні".

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Як вважає голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, індекс споживчих цін в Україні в I кварталі 2022 року становитиме 7-8% на кінець періоду. Він продовжить прискорюватися в результаті:

  • підвищення комунальних тарифів та цін на газ;
  • зростання вартості імпорту і натомість високої глобальної продовольчої інфляції;
  • внаслідок зростаючих виробничих витрат через логістичні (транспортні) проблеми у світовій економіці.

Інші експерти дають менш песимістичний прогноз: зростання цін може бути більше ніж 1% щомісяця, разом 3-3,5% за квартал.

Як роз'яснив віцепрезидент з питань економічної політики в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський, причина у тому, що продовжиться перенесення промислової інфляції (зростання витрат) на споживчу.

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Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин озвучив і такі фактори зростання цін:

  • ослаблення гривні;
  • підвищення акцизів та зборів;
  • подорожчання енергоносіїв для бізнесу.

У листопаді 2021 року промислова інфляція перевищила 60% до листопада 2020 року. Насамперед через підвищення цін на енергоносії у 2,5 рази, – кажуть експерти.

Що буде з курсом у I кварталі 2022 року

У першому кварталі 2022 року гривня, найімовірніше, продовжить девальвувати. Проте, наскільки впаде її курс – думки експертів розходяться.

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Девальвація гривні за квартал може виявитися невеликою, не вищою за 27,8 грн/долар – близько 50 коп. Інші експерти вважають, що курс гривні до долара складе 27,5-27,8 грн на кінець періоду.

Проте через пікові виплати за зовнішнім боргом та збільшення імпорту енергоносіїв для забезпечення опалювального сезону можуть бути стрибки курсу в січні-березні.

Також ми писали про те, що експерти радять поки не купувати долар з двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.

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