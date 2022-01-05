Час готуватися до змін? Що буде з доларом у I кварталі 2022 року

Експерти розповіли "Сьогодні", до якого курсу долара варто підготуватися українцям найближчим часом

Розповідаємо, що буде із доларом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У першому кварталі 2022 року гривня, найімовірніше, продовжить девальвувати. Проте, наскільки впаде її курс – думки експертів розходяться.

Про це йдеться у матеріалі "Сьогодні".

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Як вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, девальвація гривні за квартал виявиться невеликою, не вище 27,8 грн/долар – близько 50 коп.

Так вважає і голова Ради підприємців за Кабміну Андрій Забловський. Він згоден, що курс гривні до долара становитиме 27,5-27,8 грн на кінець періоду. Проте через пікові виплати за зовнішнім боргом та збільшення імпорту енергоносіїв для забезпечення опалювального сезону можуть бути стрибки курсу у січні – березні.

Віце-президент з питань економічної політики в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський зазначає, що у першому кварталі 2022 року переважатимуть девальваційні фактори, тому курс може просісти до 28 грн/долар.

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Водночас керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин очікує, що гривня подешевшає до кінця березня до 28,5 грн/долар. Він вважає, що стримуватиме падіння пропозиція валюти Нацбанком, а також зниження гривневої ліквідності через посилення кредитно-грошової політики.

Що буде з курсом на початку 2022 року

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Експерт рекомендує українцям якомога не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

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Також ми писали про те, що експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.