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Ощадбанк блокує карти деяких українців – що буде з пенсіями

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 06:14
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Розповідаємо, чи потрібно пенсіонерам бігти за своїми пенсіями в банк
Що буде з пенсіями на заблокованих картках
Що буде з пенсіями на заблокованих картках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні почали блокувати деякі картки Ощадбанку, у яких минув термін, натомість виплати пенсій на ці рахунки продовжаться.

Про те, що буде з пенсіями, які приходять на такі картки, розповів експерт ГО "Донбас SOS" Михайло Фоменко виданню "Свої".

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Отже, Ощадбанк не ухвалив рішення про припинення виплат, установа просто блокує видачу грошей за допомогою простроченої картки.

Гроші, зокрема пенсії, будуть надходити на рахунок і залишаться там до перевипуску картки, навіть у разі її блокування, пояснив експерт.

Як отримати пенсію після переїзду

Під час війни безліч українців, зокрема пенсіонерів, змушені були евакуюватися і переїхати до безпечних регіонів країни.

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Деякі з цих людей отримували свої пенсії на картку і для них нічого не зміниться, а от ті, хто забирав гроші на пошті, мають із цим певні проблеми.

Для переводу пенсій у інше місце є три способи:

  • звернутися до Укрпошти за номером 0 800 300 545 і отримувати гроші поштовим переказом на поштове відділення за новим місцем перебування;
  • звернутися до органів Пенсійного фонду за новим місцем перебування і отримувати пенсію за допомогою грошового переказу через Ощадбанк;
  • отримати виплату можна і на банківський рахунок, відкритий для отримання допомоги як ВПО (внутрішньо переміщеним особам). Для цього треба звернутися із заявою до уповноваженого банку або особисто до органу Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

"Сьогодні" також писали, хто з українців отримує пенсії неофіційно і розповідали, кому можна чекати надбавку найближчим часом.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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