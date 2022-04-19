Як отримати пенсію після переїзду – чотири способи

Розповідаємо, якими способами пенсіонери, що змінили місце проживання, можуть отримати виплати

Як отримати пенсію, якщо змінилось місце проживання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні після переїзду пенсіонери продовжують отримувати пенсії. Для цього є декілька способів.

Детально про кожен із них розказує "Сьогодні".

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Як отримати пенсію за новим місцем перебування

Отже, перший варіант для тих, хто отримував пенсії на банківський рахунок – отримувати виплати таким способом надалі. Після переїзду нічого не змінюється, і звертатися нікуди не потрібно.

Ще один спосіб – поштовим переказом на поштове відділення за новим місцем перебування. Для цього потрібно звернутися до Укрпошти за номером 0 800 300 545.

Ще є варіант грошового переказу через Ощадбанк. Щоб отримати гроші таким способом, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

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Отримати виплату можна і на банківський рахунок, відкритий для отримання допомоги як ВПО (внутрішньо переміщеним особам). Такий спосіб можливий, якщо звернутися із заявою до уповноваженого банку або особисто до органу Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Виплати переселенцям

Українці, які були вимушені залишити свої домівки через війну та переміститися у безпечні регіони країни, можуть отримати 2000 грн щомісячної допомоги (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) від держави.

Для цього необхідно зареєструватися як ВПО, якщо ви не хочете чекати такої можливості в "Дії", можете особисто відвідати місцевий ЦНАП, де вас поставлять на облік та приймуть заяву.

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У заяві необхідно буде вказати номер банківського рахунку (IBAN), на який ви хочете отримати кошти.

Зауважте, що для того, щоб отримати виплати за березень та квітень, необхідно встигнути подати заявку до 30 числа.

"Сьогодні" також писали, хто та чому в Україні отримує пенсію неофіційно, а також кому з українських пенсіонерів варто чекати прибавку до своєї пенсії.