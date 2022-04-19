Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Як отримати пенсію після переїзду – чотири способи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 08:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, якими способами пенсіонери, що змінили місце проживання, можуть отримати виплати
Як отримати пенсію, якщо змінилось місце проживання
Як отримати пенсію, якщо змінилось місце проживання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні після переїзду пенсіонери продовжують отримувати пенсії. Для цього є декілька способів.

Детально про кожен із них розказує "Сьогодні".

Реклама

Як отримати пенсію за новим місцем перебування

Отже, перший варіант для тих, хто отримував пенсії на банківський рахунок – отримувати виплати таким способом надалі. Після переїзду нічого не змінюється, і звертатися нікуди не потрібно.

Ще один спосіб – поштовим переказом на поштове відділення за новим місцем перебування. Для цього потрібно звернутися до Укрпошти за номером 0 800 300 545.

Ще є варіант грошового переказу через Ощадбанк. Щоб отримати гроші таким способом, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Реклама

Отримати виплату можна і на банківський рахунок, відкритий для отримання допомоги як ВПО (внутрішньо переміщеним особам). Такий спосіб можливий, якщо звернутися із заявою до уповноваженого банку або особисто до органу Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Виплати переселенцям

Українці, які були вимушені залишити свої домівки через війну та переміститися у безпечні регіони країни, можуть отримати 2000 грн щомісячної допомоги (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) від держави.

Для цього необхідно зареєструватися як ВПО, якщо ви не хочете чекати такої можливості в "Дії", можете особисто відвідати місцевий ЦНАП, де вас поставлять на облік та приймуть заяву.

Реклама

У заяві необхідно буде вказати номер банківського рахунку (IBAN), на який ви хочете отримати кошти.

Зауважте, що для того, щоб отримати виплати за березень та квітень, необхідно встигнути подати заявку до 30 числа.

"Сьогодні" також писали, хто та чому в Україні отримує пенсію неофіційно, а також кому з українських пенсіонерів варто чекати прибавку до своєї пенсії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти