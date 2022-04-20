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Ощадбанк блокирует карты некоторых украинцев – что будет с пенсиями

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 06:14
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Рассказываем, нужно ли пенсионерам бежать за своими пенсиями в банк
Что будет с пенсиями на заблокированных картах
Что будет с пенсиями на заблокированных картах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине начали блокировать некоторые карты Ощадбанка, у которых истек срок, не смотря на это, выплаты пенсий на эти счета продолжатся.

О том, что будет с пенсиями, которые приходят на такие карты, рассказал эксперт ОО "Донбасс SOS" Михаил Фоменко изданию "Свои".

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Итак, Ощадбанк не принял решение о прекращении выплат, учреждение просто блокирует выдачу денег с помощью просроченной карты.

Деньги, в частности пенсии, будут поступать на счет и останутся там до перевыпуска карты, даже в случае ее блокировки, объяснил эксперт.

Как получить пенсию после переезда

Во время войны множество украинцев, в том числе пенсионеров, вынуждены были эвакуироваться и переехать в безопасные регионы страны.

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Некоторые из этих людей получали свои пенсии на карту и для них ничего не изменится, а вот те, кто забирал деньги на почте, имеют с этим определенные проблемы.

Для перевода пенсий в другое место есть три способа:

  • обратиться в Укрпочту за номером 0 800 300 545 и получать деньги почтовым переводом на почтовое отделение по новому месту нахождения;
  • обратиться в органы Пенсионного фонда за новым местом пребывания и получать пенсию с помощью денежного перевода из Ощадбанка;
  • получить выплату можно и на банковский счет, открыт для получения помощи как ВПЛ (Внутренне перемещенным лицам). Для этого нужно обратиться с заявлением в уполномоченный банк или лично в орган Пенсионного фонда по новому месту нахождения.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев получает пенсии неофициально и рассказывали, кому можно ждать прибавку в ближайшее время.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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