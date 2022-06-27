Кремль не визнав дефолту: кого тепер звинувачує агресор

Розповідаємо, як в Росії відреагували на оголошення дефолту, та як тепер у цьому намагаються звинуватити посередників

Агресор не визнав дефолту / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Вперше за понад сто років у Росії за суверенним боргом в іноземній валюті стався дефолт. Країна-агресорка намагалася обійти покарання за повномасштабне вторгнення в Україну. Проте пільговий період виплати відсотків для РФ закінчився, що у разі пропуску оплати вважається дефолтом.

Та попри все, Кремль відмовився визнавати цей факт і намагається виправдатися. Про такі заяви повідомляють російські медіа.

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"Ми не згодні, проблеми не наші"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "не згодний з дефолтом". Він заявив, що його оголошення нібито неправомірне, оскільки Росія "ще у травні здійснила платіж, а що гроші не довели до одержувачів – не наша проблема".

У російському Мінфіні заявили, що виплати, які агресор провів у травні, не дійшли до власників через санкції. І в цьому, за твердженням російських чиновників, "вини РФ немає". Відповідальність вони перекладають на іноземних фінансових посередників.

У відомстві й далі наполягають на здійсненні виплат у рублях, а не у валюті. Раніше Путін видав указ про виплату валютного боргу через рублевий рахунок за курсом на внутрішньому ринку. Такі виплати повинні вважатися виконаними, навіть якщо з цим не погоджуються отримувачі.

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Як дефолт змінить долю агресора

Раніше "Сьогодні" писали, що, на думку нардепа Ярослава Железняка, у короткостроковій перспективі дефолт РФ нічого не значить. Однак згубний вплив на Росію точно буде.

"Її відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокується банківська система, падають всі рейтинги, інвестиції тікають із країни. І звісно, ніхто не хоче мати справу з такою країною", – каже нардеп.

"Моральний дефолт", на його думку, РФ мала ще з 24 лютого, а 27 червня він став технічним номінально. Читайте, як іще оголошення дефолту може вплинути на країну-агресора.

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"Сьогодні" також писали про те, що буде з Росією після дефолту і як росіяни обходять санкції.