Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚠ Загроза з Білорусі 💸 Дефолт Росії ✅ Саміт G7 📺 Пояснює Панюта
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Кремль не визнав дефолту: кого тепер звинувачує агресор

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 16:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як в Росії відреагували на оголошення дефолту, та як тепер у цьому намагаються звинуватити посередників
Агресор не визнав дефолту
Агресор не визнав дефолту / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Вперше за понад сто років у Росії за суверенним боргом в іноземній валюті стався дефолт. Країна-агресорка намагалася обійти покарання за повномасштабне вторгнення в Україну. Проте пільговий період виплати відсотків для РФ закінчився, що у разі пропуску оплати вважається дефолтом.

Та попри все, Кремль відмовився визнавати цей факт і намагається виправдатися. Про такі заяви повідомляють російські медіа.

Реклама

"Ми не згодні, проблеми не наші"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "не згодний з дефолтом". Він заявив, що його оголошення нібито неправомірне, оскільки Росія "ще у травні здійснила платіж, а що гроші не довели до одержувачів – не наша проблема".

У російському Мінфіні заявили, що виплати, які агресор провів у травні, не дійшли до власників через санкції. І в цьому, за твердженням російських чиновників, "вини РФ немає". Відповідальність вони перекладають на іноземних фінансових посередників.

У відомстві й далі наполягають на здійсненні виплат у рублях, а не у валюті. Раніше Путін видав указ про виплату валютного боргу через рублевий рахунок за курсом на внутрішньому ринку. Такі виплати повинні вважатися виконаними, навіть якщо з цим не погоджуються отримувачі.

Реклама

Як дефолт змінить долю агресора

Раніше "Сьогодні" писали, що, на думку нардепа Ярослава Железняка, у короткостроковій перспективі дефолт РФ нічого не значить. Однак згубний вплив на Росію точно буде.

"Її відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокується банківська система, падають всі рейтинги, інвестиції тікають із країни. І звісно, ніхто не хоче мати справу з такою країною", – каже нардеп.

"Моральний дефолт", на його думку, РФ мала ще з 24 лютого, а 27 червня він став технічним номінально. Читайте, як іще оголошення дефолту може вплинути на країну-агресора.

Реклама

"Сьогодні" також писали про те, що буде з Росією після дефолту і як росіяни обходять санкції.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.35/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.1
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.25/34.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20714.72

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1185.34

Litecoin (LTC)

56.04

Ripple (XRP)

0.35

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти