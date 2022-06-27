Кремль не признал дефолт: кого теперь обвиняет агрессор

Рассказываем, как в России отреагировали на объявление дефолта и как теперь в этом пытаются обвинить посредников

Агрессор не признал дефолта / Фото: Getty Images, kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

Впервые за более ста лет в России по суверенному долгу в иностранной валюте произошел дефолт. Страна-агрессор пыталась обойти наказание за полномасштабное вторжение в Украину. Однако льготный период для выплаты процентов для РФ истек, что в случае пропуска оплаты считается дефолтом.

Но несмотря ни на что Кремль отказался признавать этот факт и пытается оправдать свои действия. О таких заявлениях сообщают российские СМИ.

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"Мы не согласны, проблемы не наши"

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не согласен с дефолтом". Он заявил, что его объявление якобы неправомерно, поскольку Россия "еще в мае совершила платеж, а что деньги не довели до получателей – не наша проблема".

При этом в российском Минфине заявили, что выплаты, которые агрессор совершил в мае, не дошли до собственников из-за санкций. И в этом, по их утверждению, "вины РФ нет". Ответственность они переводят на иностранных денежных посредников.

В ведомстве продолжают настаивать на осуществлении выплат в рублях, а не валюте. Ранее Путин издал указ о выплате валютного долга через рублевый счет по курсу на внутреннем рынке. И при этом такие выплаты должны считаться исполненными, даже если с этим не согласны получатели.

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Как дефолт изменит судьбу агрессора

Ранее "Сегодня" писали, что, по мнению нардепа Ярослава Железняка, в краткосрочной перспективе дефолт РФ ничего не значит. Однако губительное влияние на Россию точно будет.

"Ее отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, инвестиции сбегают из страны. И, конечно, никто не хочет иметь дело с такой страной", – говорит нардеп.

А вот "моральный дефолт", по его мнению, РФ имела еще с 24 февраля, а 27 июня это стало техническим номинально. Читайте, как еще объявление дефолта может повлиять на страну-агрессора.

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"Сегодня" также писали о том, что будет с Россией после дефолта, и писали, как россияне обходят санкции.