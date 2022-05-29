Фарби немає, але ви тримайтеся: у РФ змушені випускати соки в білій упаковці

На російських заводах міжнародної компанії запровадили зміни, у зв’язку з черговим дефіцитом

Виробники з РФ не виключають переходу на пластикову тару / Фото: Getty Images, Telegram, Колаж: Сьогодні

Підприємства шведсько-швейцарської компанії Tetra Pak у Росії наприкінці травня перейшли на режим суворої економії.

Як повідомили російські медіа, в країні закінчується фарба для фірмової упаковки Tetra Pak.

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Дефіцит фарби спонукав місцевих виробників соків випускати продукцію в білих пачках з мінімальним використанням кольорів. Перші такі партії уже можна помітити на прилавках магазинів.

Один із виробників соків з РФ змінив яскраво-зелене оформлення на просто білий. Про минулі кольори нагадує лише логотип і зображення фруктів на тильній стороні.

З огляду на ситуацію, місцеві підприємці не виключають повної відмови від Tetra Pak. Очікувано, з осені 2022 року почнуть використовувати більше звичайних пластикових пляшок.

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Tetra Pak у РФ

Цікаво, що компанія Tetra Pak дуже скупо відреагувала на розв’язання Росією війни в Україні. Поки інші корпорації розривали бізнес-зв’язки з тамтешніми підприємцями, шведсько-швейцарський виробник тари вперто не йшов з ринку. Навіть коли в кінці квітня з’явилася інформація про вихід компанії з РФ, дуже швидко в офіційному представництві її спростували.

Водночас у квітні головний офіс Tetra Pak у Швеції заборонив одній з російських компаній використовувати свою упаковку. Не виключають також зупинки низки заводів у випадку проблем з постачанням імпортних комплектуючих.

Імпортного все менше

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у зв’язку з західними санкціями проти Росії, там виникли проблеми з логістикою. Як наслідок, імпортного пива на внутрішньому ринку поменшало, а імпортозаміщення працює не так, як того б хотіли в Кремлі.

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Зокрема у квітні на 30% поменшало закордонних брендів у продажі, якщо порівнювати з квітнем 2021 року. Населенню РФ стали продавати місцеві марки – їхня частка на ринку зросла з 1,8% до 5,9% за рік.

Постачання своєї продукції в Росію зупинили провідні пивовари Бельгії, Нідерландів та Великої Британії. На ринку ще залишаються виробники з Чехії та Німеччини. У березні з російського ринку вийшли компанії:

Carlsberg Group;

Heineken;

Plzensky Prazdroj (бренди Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus);

Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar);

Staropramen;

Bernard.

Ціни на іноземні автомобілі в РФ також зашкалюють і навіть встановили рекорд на світовому ринку – населенню збувають машини втридорога. Водночас економісти попередили, що в 2022 році українці стануть біднішими, але ненадовго.