ЦНАПи розширили перелік адмінпослуг: дадуть пільги на комуналку і перерахують пенсії

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 17 лютого, розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП.
Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.
За його словами, відтепер у Центри можна звертатися з питань:
- призначення пільг на оплату комунальних послуг;
- перерахунку пенсій;
- призначення соціальної допомоги особі, що не працює;
- надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.
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Нагадаємо, влада України взяла курс на те, щоб до 2024 року 100% державних послуг можна було отримати онлайн. Встановивши застосунок "Дія" на телефон, можна вільно скористатися цифровим водійським посвідченням і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.
В Україні приблизно 9,5 млн активних водійських посвідчень. Уже вдалося оцифрувати понад 6 млн прав і понад 5 млн техпаспортів. Для отримання електронної версії своїх документів треба просто завантажити застосунок і авторизуватися. Документи з'являться в застосунку автоматично, якщо в реєстрі є повні дані.
Також повідомляли, що кияни зможуть провести реєстрацію автомобіля або замінити водійське посвідчення в Центрах надання адмінпослуг.
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