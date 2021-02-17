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ЦНАПи розширили перелік адмінпослуг: дадуть пільги на комуналку і перерахують пенсії

17 лютого, 13:49

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Українцям тепер не доведеться вистоювати черги у Пенсійний фонд чи відділ субсидій

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 17 лютого, розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відтепер у Центри можна звертатися з питань:

  • призначення пільг на оплату комунальних послуг;
  • перерахунку пенсій;
  • призначення соціальної допомоги особі, що не працює;
  • надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.

Читайте також: Великі черги, але привітні співробітники: що кажуть українці про адміністративні послуги

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Нагадаємо, влада України взяла курс на те, щоб до 2024 року 100% державних послуг можна було отримати онлайн. Встановивши застосунок "Дія" на телефон, можна вільно скористатися цифровим водійським посвідченням і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

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В Україні приблизно 9,5 млн активних водійських посвідчень. Уже вдалося оцифрувати понад 6 млн прав і понад 5 млн техпаспортів. Для отримання електронної версії своїх документів треба просто завантажити застосунок і авторизуватися. Документи з'являться в застосунку автоматично, якщо в реєстрі є повні дані.

Також повідомляли, що кияни зможуть провести реєстрацію автомобіля або замінити водійське посвідчення в Центрах надання адмінпослуг.

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послуги адмінпослуги Кабінет міністрів ЦНАП услуги онлайн Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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