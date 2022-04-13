Борщ та салат будуть делікатесами? Які товари в Україні ризикують стати дефіцитом

Росія знищує не лише військову, а й продовольчу інфраструктуру країни

Розповідаємо, що буде із продуктами в Україні / Фото: Getty Images, уніан

Війна Росії проти України суттєво змінила економіку країни. Ворог руйнує українські нафтобази та НПЗ, підриває логістичні термінали та склади, знищує дороги та мости. Через це у великих містах у магазинах ми часто бачимо порожні полиці з тими чи іншими видами продуктових товарів.

"Сьогодні" з експертами розбиралися, які продукти цього року будуть у дефіциті.

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Пального менше, ніж потрібно

Ті водії, які останнім часом їздять Україною, вже звернули увагу, що багато заправок стоять закритими або продають якийсь один вид пального – бензин чи дизель. Найближчим часом ситуація навряд чи покращиться. Росія завдала десятків ракетних ударів по українській паливній інфраструктурі – зруйновано багато нафтобаз, а також Кременчуцький НПЗ.

На багатьох заправках продають лише преміальні види пального. Дешеві бензин і дизель, навіть якщо є в наявності, то відпускаються по талонах. Експерти кажуть, що відбувається через те, що дуже сильно подорожчала логістика і мережі АЗС не можуть продавати бензин, за встановленими державою цінами.

"Урядовий розрахунок цін справедливий, по-перше, при постачанні залізничних партій, по-друге, з реалізацією у західних областях. Для східних, південних та центральних областей слід додати 1 грн/л транспортування бензовозом. При цьому всі розрахунки – суто теоретичні. Тому що фізично потрібних обсягів немає. Наразі імпорт почали головним чином три-чотири національні мережі, але в дуже обмежених обсягах", – пояснює керівник консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За його словами, дрібні та середні регіональні мережі змушені зупинятися, що призводить до того, що на АЗС національних операторів також закінчується пальне. Плюс вони мають певний запас для "силовиків", муніципалітету, корпоративних клієнтів (останнім теж почали вводити ліміти).

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"Ситуація різко погіршилася після зупинки Кременчуцького НПЗ і потребує оперативних дій з боку уряду. Поки все залишається як є, фактично зупинено бронювання нових обсягів пального за кордоном, які через складну європейську логістику та українську бюрократію йдуть дуже повільно", – каже Куюн.

Борщ та салат стануть делікатесами

Не менш небезпечна ситуація на продовольчому ринку. По-перше, Росія окупувала південні області, і там не зможуть вчасно провести посів низки сільськогосподарських культур. Під загрозою цього року буде врожай цибулі, моркви та баштанних.

Насамперед йдеться про Запорізьку та Херсонську. Експерти кажуть, що ці регіони давали значну частку врожаю цибулі, моркви, кавунів і томатів відкритого та закритого ґрунту. Якщо недоотримання врожаю моркви у цих регіонах можна компенсувати збільшенням площі інших, то вирощувати цибулю і помідори в інших областях проблематичніше. Тому аграрії на підконтрольних територіях не зможуть компенсувати усі втрати у повному обсязі.

Теплична продукція цього року також буде золотою. Так що про ранні огірки та помідори багатьом доведеться забути.

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"Минулого тижня стартував сезон вітчизняних тепличних томатів за цінами, які виявилися вдвічі вищими за минулорічні. Деякі тепличні комбінати взагалі не запустилися в роботу цього року, інші значно скоротили свої обсяги виробництва через енергетичну кризу і війну, а деякі з них досі продовжують перебувати в зоні активних бойових дій", – пояснили в компанії "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

За словами фахівців, ціни на томати з Туреччини також залишаються вдвічі, а то й утричі вищими за минулорічні через збільшений попит у країнах ЄС. Відбувається це через збільшення тимчасових переселенців з України, дорогу логістику та неможливість поромних відправок із Туреччини до України.

Також подорожчала гречка. У деяких магазинах її вже продають по 90-100 грн за кілограм. Такий різкий стрибок цін пояснюють тим, що в Україні був дефіцит цієї крупи, і частину продукції ми закуповували у Росії, торгівлю з якою тепер припинено.

А ось дефіцит яєць через знищення 4-х мільйонів курей на птахофабриці в Чорнобаївці країні не загрожує. Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький виключив можливість дефіциту курячих яєць, м'яса птиці, молока та овочів на внутрішньому ринку.

Раніше ми писали про те, як ембарго на торгівлю з РФ змінить економіку України. Про те, як українські магазини продають російські товари, читайте тут.