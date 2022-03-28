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Продукти прокажених: як українські магазини будують бізнес на крові

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 20:11
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Після місяця війни Росії та України ніхто не міг припустити, що такі дії продовжаться
Україна продовжує торгувати російськими товарами
Україна продовжує торгувати російськими товарами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що Росія вже більше місяця воює з Україною на нашій землі, на полицях наших магазинів досі продаються товари, виготовлені в країні агресоре. Ми вимагаємо, щоб іноземні торговельні мережі виходили з російського ринку, а на вітчизняному ринку працює ряд підприємств, що належать росіянам

"Сьогодні" поговорили з експертами та дізналися, чи може Україна повністю відмовитись від товарів, вироблених у країні агресора.

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Що купуємо

Незважаючи на те, що Україна з 2014 року фактично воювала із Росією на Донбасі, припиняти торгівлю країни не поспішали. У 2021 році оборот зовнішньої торгівлі між Москвою та Києвом зріс на 22,8%. Російські постачання в Україну зросли на 28,8% і склали 8,13 млрд доларів, українські в Росію – на 12,5%, до 4,155 млрд доларів.

Зрозуміло, що більшість українського імпорту склали енергоносії. Зокрема, це були вугілля (1,55 млрд дол.), дизельне пальне (1,24 млрд дол.), автомобільний газ (960 млн дол.) та кокс (230 млн доларів).

Частина російської продукції надходила до нас через Білорусь. Наприклад, білоруські НПЗ реалізовували в Україні бензини, що виготовлялися з російської нафти. Також Україна купувала електроенергію, що вироблялася на білоруській АЕС, але паливо у ній було російське.

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З початку війни Україна вже відмовилася від російської та білоруської електроенергії, а також від постачання автомобільного палива з цих країн. Водночас, російський газ ми продовжуємо качати нашою ГТС до Європи.

Продукти російського походження

Щоб не купити російський товар в магазині, достатньо перевірити штрих-код на упаковці.

Якщо на ньому перші цифри 482 – це товар, який зроблено в Україні, а якщо цифри починаються з 46 – це товар, вироблений у Росії.

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Якщо у вас слабкий зір, то можна навіть завантажити спеціальний додаток, який за штрих-кодом визначатиме країну виробника товару.

Але багато російських компаній, відчувши на собі бойкот українців, повелися хитріше. Вони зареєстрували свої торгові марки в Україні та почали виробляти продукцію тут.

Нині у наших магазинах продається багато товарів, які мають український код виробництва, але вони зроблені компаніями, які мають російських власників. На полицях можна зустріти чаї, пельмені, дитяче харчування, косметичні товари, матраци, спортивні товари та багато іншого.

У мережі активісти постійно закликають бойкотувати таку продукцію, а найгарячіші голови взагалі закликають націоналізувати ці виробництва.

Чи можна відмовитись

Експерти кажуть, що варто все ж таки розрізняти продукцію, вироблену в Росії, і ту, що зроблена в Україні. Те, що робиться у нас – створює робочі місця та допомагає наповнити бюджет.

Теоретично відмовитися можна від чого завгодно – головне, щоб це не завдало серйозного удару по українцям у важкий момент часу. Підходити до цього моменту необхідно максимально обережно: заборона імпорту – це одне, а відмова від продукції, виробленої українцями всередині країни – зовсім інше. Особливо якщо ми говоримо про продукти харчування та особливо дитяче, на зразок Агуші, якого нині не вистачає, а не, скажімо, матраців та інших товарів далеко не першої необхідності, – пояснює "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

За його словами, можна вести дискусію про націоналізацію подібних виробництв, зміну власників, використання лише українських компонентів при створенні продукції тощо.

Головне, щоб українці не втрачали роботу, а бюджет надходжень. Якщо ж ми говоримо про імпорт, то так – відмовитись від нього буде не складно, але й у цього є своя ціна. Аналоги з інших країн будуть явно дорожчими, – продовжує експерт.

За його словами, співпраця з російськими компаніями триває останні вісім років саме із прагматичних міркувань.

Ми живемо за ринкових відносин: якщо хтось йде з ніші, то на його місце відразу ж приходять інші, а хто це буде вже не так важливо: європейці, азіати чи хтось ще, – резюмує Сергій Родлер.

Раніше ми писали про те, в яких сферах очікують робочий бум після війни, а також розповідали, до чого готуватися українцям у квітні.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
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