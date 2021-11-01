В Україну заходить головний конкурент АТБ. Покупці склали антирейтинг товарів з Lidl

Покупці європейського супермаркету радять уникати свіжої риби, але радять консервовані огірки

Йдеться про товари власних торгових марок / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну збирається зайти європейська мережа супермаркетів Lidl, яка стане серйозним конкурентом для АТБ. А поки в Україні планують відкриття перших магазинів, досвідчені покупці вже склали список найкращих та найгірших товарів.

Про це повідомляє The Sun.

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Найкращі продукти

Покупці назвали найкращими огірки розміром із закуску, засоби для чищення, деякі зернові продукти. Йдеться про товари власних торгових марок.

Покупці задоволені томатним супом, а також схвалили морозиво з крем-брюле, випущене обмеженим тиражем, яке часто розпродається за лічені дні.

Покупці хвалять:

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Міні-огірки Oakland;

Томатний суп Newgate;

Морозиво крем-брюле Duc De Coeur;

Шинку та все свіже м'ясо Brunswick;

Португальські пироги із заварним кремом Pastel De Nata;

Сушені макарони Baresa;

Рідину для миття посуду W5;

Відбілювач W5;

дієтичний лимонад Freeway;

Підгузки Lupilu;

Шоколадну пасту Nocciolata;

Кавове морозиво Italiamo;

Картонні коробки для смузі Naturis;

Печиво з білим шоколадом та журавлиною Fairglobe;

Таблетки для посудомийної машини та засіб для видалення накипу W5;

Готові соуси для пасти Baresa;

Пластівці власного бренду у стилі Weetabix;

Шампунь Cien.

Серед інших якісних продуктів – шоколадна паста Nocciolata у стилі Nutella від Lidl, яка містить хрусткі шматочки лісового горіха. А також, заморожена піца, солодовий рулет та свіжий салат Lidl також отримали високу оцінку.

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Найгірші продукти

Покупці радять уникати свіжої риби. А також, пластівців власної торгової марки Lidl, особливо її Honey Hoops.

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Покупці радять не купувати:

Свіжу рибу;

Чистячі засоби;

Кашу для медових обручів Crownfield;

Кукурудзяні пластівці Crownfield;

Галети Crownfield;

Травне печиво Towergate;

Заварні креми Towergate;

Фруктовий солодовий батон;

Заморожені рибні палички;

Печені боби Newgate;

Тушкований стейк Manor House.

Крім того, за словами деяких покупців, слід уникати засобів для чищення. Але не всі згодні з такими оцінками, деякі люди вибирають продукти зі "стоп-списку" демонструючи, що у всіх свої смаки.

Раніше ми повідомляли, що, на думку експертів, найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, за прикладом якої відкривалися перші магазини АТБ, навряд чи з'явиться в Україні до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що в Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку Секретаря РНБО Олексія Данилова, є спецоперацією російських спецслужб.