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В Україну заходить головний конкурент АТБ. Покупці склали антирейтинг товарів з Lidl

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 16:19
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Покупці європейського супермаркету радять уникати свіжої риби, але радять консервовані огірки
Йдеться про товари власних торгових марок
Йдеться про товари власних торгових марок / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну збирається зайти європейська мережа супермаркетів Lidl, яка стане серйозним конкурентом для АТБ. А поки в Україні планують відкриття перших магазинів, досвідчені покупці вже склали список найкращих та найгірших товарів.

Про це повідомляє The Sun.

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Найкращі продукти

Покупці назвали найкращими огірки розміром із закуску, засоби для чищення, деякі зернові продукти. Йдеться про товари власних торгових марок.

Покупці задоволені томатним супом, а також схвалили морозиво з крем-брюле, випущене обмеженим тиражем, яке часто розпродається за лічені дні.

Покупці хвалять:

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  • Міні-огірки Oakland;
  • Томатний суп Newgate;
  • Морозиво крем-брюле Duc De Coeur;
  • Шинку та все свіже м'ясо Brunswick;
  • Португальські пироги із заварним кремом Pastel De Nata;
  • Сушені макарони Baresa;
  • Рідину для миття посуду W5;
  • Відбілювач W5;
  • дієтичний лимонад Freeway;
  • Підгузки Lupilu;
  • Шоколадну пасту Nocciolata;
  • Кавове морозиво Italiamo;
  • Картонні коробки для смузі Naturis;
  • Печиво з білим шоколадом та журавлиною Fairglobe;
  • Таблетки для посудомийної машини та засіб для видалення накипу W5;
  • Готові соуси для пасти Baresa;
  • Пластівці власного бренду у стилі Weetabix;
  • Шампунь Cien.

Серед інших якісних продуктів – шоколадна паста Nocciolata у стилі Nutella від Lidl, яка містить хрусткі шматочки лісового горіха. А також, заморожена піца, солодовий рулет та свіжий салат Lidl також отримали високу оцінку.

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Найгірші продукти

Покупці радять уникати свіжої риби. А також, пластівців власної торгової марки Lidl, особливо її Honey Hoops.

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Покупці радять не купувати:

  • Свіжу рибу;
  • Чистячі засоби;
  • Кашу для медових обручів Crownfield;
  • Кукурудзяні пластівці Crownfield;
  • Галети Crownfield;
  • Травне печиво Towergate;
  • Заварні креми Towergate;
  • Фруктовий солодовий батон;
  • Заморожені рибні палички;
  • Печені боби Newgate;
  • Тушкований стейк Manor House.

Крім того, за словами деяких покупців, слід уникати засобів для чищення. Але не всі згодні з такими оцінками, деякі люди вибирають продукти зі "стоп-списку" демонструючи, що у всіх свої смаки.

Раніше ми повідомляли, що, на думку експертів, найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, за прикладом якої відкривалися перші магазини АТБ, навряд чи з'явиться в Україні до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що в Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку Секретаря РНБО Олексія Данилова, є спецоперацією російських спецслужб.

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