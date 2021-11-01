В Украину заходит главный конкурент АТБ. Покупатели составили антирейтинг товаров с Lidl

Покупатели европейского супермаркета советуют избегать свежей рыбы, но советуют консервированные огурцы

Речь идет о товарах собственных торговых марок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину собирается зайти европейская сеть супермаркетов Lidl, которая станет серьезным конкурентом для АТБ. А пока в Украине планируют открытие первых магазинов, опытные покупатели уже составили список лучших и худших товаров.

Об этом сообщает The Sun.

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Лучшие продукты

Покупатели назвали лучшими огурцы размером с закуску, чистящие средства, некоторые зерновые продукты. Речь идет о товарах собственных торговых марок.

Покупатели довольны томатным супом, а также одобрили мороженое с крем-брюле, выпущенное ограниченным тиражом, которое часто распродается за считанные дни.

Покупатели хвалят:

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Мини-огурцы Oakland;

Томатный суп Newgate;

Мороженое крем-брюле Duc De Coeur;

Ветчина и все свежее мясо Brunswick;

Португальские пироги с заварным кремом Pastel De Nata;

Сушеные макароны Baresa;

Жидкость для мытья посуды W5;

Отбеливатель W5;

Диетический лимонад Freeway;

Подгузники Lupilu;

Шоколадная паста Nocciolata;

Кофейное мороженое Italiamo;

Картонные коробки для смузи Naturis;

Печенье с белым шоколадом и клюквой Fairglobe;

Таблетки для посудомоечной машины и средство для удаления накипи W5;

Готовые соусы для пасты Baresa;

Хлопья собственного бренда в стиле Weetabix;

Шампунь Cien.

Среди других качественных продуктов – шоколадная паста Nocciolata в стиле Nutella от Lidl, которая содержит хрустящие кусочки лесного ореха. А также, замороженная пицца, солодовый рулет и свежий салат Lidl также получили высокую оценку.

/ Фото: скриншот

Худшие продукты

Покупатели советуют избегать свежей рыбы. А также, хлопьев собственной торговой марки Lidl, особенно ее Honey Hoops.

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Покупатели советуют не покупать:

Свежую рыбу;

Чистящие средства;

Кашу для медовых обручей Crownfield;

Кукурузные хлопья Crownfield;

Галеты Crownfield;

Пищеварительное печенье Towergate;

Заварные кремы Towergate;

Фруктовый солодовый батон;

Замороженные рыбные палочки;

Печеные бобы Newgate;

Тушеный стейк Manor House.

Кроме того, по словам некоторых покупателей, следует избегать чистящих средств. Но не все согласны с такими оценками, некоторые люди выбирают продукты из "стоп-списка" демонститруя, что у всех свои вкусы.

Ранее мы сообщали, что, по мнению экспертов, крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине в 2022 году.

Напомним, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, является спецоперацией российских спецслужб.