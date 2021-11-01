В Украину заходит главный конкурент АТБ. Покупатели составили антирейтинг товаров с Lidl

В Украину собирается зайти европейская сеть супермаркетов Lidl, которая станет серьезным конкурентом для АТБ. А пока в Украине планируют открытие первых магазинов, опытные покупатели уже составили список лучших и худших товаров.
Об этом сообщает The Sun.
Лучшие продукты
Покупатели назвали лучшими огурцы размером с закуску, чистящие средства, некоторые зерновые продукты. Речь идет о товарах собственных торговых марок.
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Покупатели довольны томатным супом, а также одобрили мороженое с крем-брюле, выпущенное ограниченным тиражом, которое часто распродается за считанные дни.
Покупатели хвалят:
- Мини-огурцы Oakland;
- Томатный суп Newgate;
- Мороженое крем-брюле Duc De Coeur;
- Ветчина и все свежее мясо Brunswick;
- Португальские пироги с заварным кремом Pastel De Nata;
- Сушеные макароны Baresa;
- Жидкость для мытья посуды W5;
- Отбеливатель W5;
- Диетический лимонад Freeway;
- Подгузники Lupilu;
- Шоколадная паста Nocciolata;
- Кофейное мороженое Italiamo;
- Картонные коробки для смузи Naturis;
- Печенье с белым шоколадом и клюквой Fairglobe;
- Таблетки для посудомоечной машины и средство для удаления накипи W5;
- Готовые соусы для пасты Baresa;
- Хлопья собственного бренда в стиле Weetabix;
- Шампунь Cien.
Среди других качественных продуктов – шоколадная паста Nocciolata в стиле Nutella от Lidl, которая содержит хрустящие кусочки лесного ореха. А также, замороженная пицца, солодовый рулет и свежий салат Lidl также получили высокую оценку.
Худшие продукты
Покупатели советуют избегать свежей рыбы. А также, хлопьев собственной торговой марки Lidl, особенно ее Honey Hoops.
Покупатели советуют не покупать:
- Свежую рыбу;
- Чистящие средства;
- Кашу для медовых обручей Crownfield;
- Кукурузные хлопья Crownfield;
- Галеты Crownfield;
- Пищеварительное печенье Towergate;
- Заварные кремы Towergate;
- Фруктовый солодовый батон;
- Замороженные рыбные палочки;
- Печеные бобы Newgate;
- Тушеный стейк Manor House.
Кроме того, по словам некоторых покупателей, следует избегать чистящих средств. Но не все согласны с такими оценками, некоторые люди выбирают продукты из "стоп-списка" демонститруя, что у всех свои вкусы.
Ранее мы сообщали, что, по мнению экспертов, крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине в 2022 году.
Напомним, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, является спецоперацией российских спецслужб.