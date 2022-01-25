Доведеться несолодко: пʼять головних нововведень для бізнесу у 2022 році

Розповідаємо про основні законодавчі зміни 2022 року

Зі збільшенням "мінімалки" зростає і розмір податків, що привʼязані до неї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Податкова амністія, "Дія Сity", РРО для ФОПів, так званий ресурсний законопроект № 5600, — і це далеко не всі законодавчі зміни, що матимуть неабиякий вплив на бізнес.

"Сьогодні" зібрав для вас основні пункти, на які варто звернути увагу українцям, а в основному власникам бізнесу.

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Більшість зазначених змін вказані в Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (Закон 1914).

Податки для ФОП

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроєкт від 15.09.2021 року № 6000), мінімальна заробітна плата у 2022 році становить 6500 грн, з 1 жовтня цей показник буде 6700 грн. Натомість прожитковий мінімум становить 2481 грн.

Нагадаємо, що ставка ЄСВ — 22%, а єдиного податку — не більше 10% для ФОПів 1 групи, не більше 20% від "мінімалки" для ФОП 2 групи та 5% доходу або 3% доходу та ПДВ для ФОП 3 групи. Відповідно підприємці платитимуть у 2022 році:

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ФОП 1 групи: 1430 грн ЄСВ і 248,1 грн єдиного податку;

ФОП 2 групи: 1430 грн ЄСВ і 1300 єдиного податку;

ФОП 3 групи: 1430 ЄСВ і 5% доходу або 3% доходу та ПДВ.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом.

Третій продаж — більша ставка

Згідно з новими нормами дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості протягом звітного року оподатковуватиметься за ставкою не 5%, а 18%.

Проте, такий дохід може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання нерухомості. При цьому такими витратами вважається вартість об'єкта нерухомості, задекларована у порядку одноразового добровільного декларування.

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Не діє ця пільга на продаж першого та другого обʼєкту нерухомості. Якщо обʼєкт був отриманий у спадщину, то дохід від його продажу оподатковується за ставкою 5%.

Викиди вуглекислого газу

Раніше ставка податку за викиди вуглекислого газу становила 10 грн за тонну. Новий закон не лише підвищив суму ставки до 30 гривень за тонну, а й передбачив, що не менше 70% сплаченого податку спрямовуватиметься на заходи декарбонізації в певних галузях.

Обмеження для тих, хто з боргами

Вищезгаданим Законом податковим органам надається право звертатися до суду для для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв — боржників за межі України у разі несплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи податкового боргу.

Серед умов для звернення:

сума податкового боргу більше 1 млн грн;

несплата суми податкового боргу протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги;

відсутність зобов’язання держави щодо повернення платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань, бюджетного відшкодування ПДВ, що дорівнює або перевищує суму податкового боргу такого платника податків.

Рішення оскаржити можна шляхом подання апеляційної скарги на рішення суду протягом 20 днів з дня проголошення такого рішення. Скасовують заборону у випадках:

погашення платником податків боргу;

зміна керівника платника податків-боржника;

початок судової процедури у справах про банкрутство платника податків-боржника.

Право на фото- відео- аудіозапис податкової перевірки

Податкові органи мають право фотографувати, записувати на диктофон чи знімати на відео під час проведення перевірок.

Надалі така мультимедійна інформація може бути використана контролюючими органами під час прийняття рішення за результатами проведеної перевірки.

Це право дозволить платникам податків надалі використовувати записи податкових перевірок для аналізу правомірності поведінки податківців під час проведення перевірки та фіксації порушень, які надалі можна використати під час оскарження результатів перевірки.

Нові правила для ФОП

З 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.

Кого стосуються нововведення: підприємців першої групи на спрощеній системі оподаткування, які здійснюють операції, що належать до розрахункових.

Які будуть покарання, якщо до 1 січня касові апарати не були встановлені:

На перший раз ФОП муситиме заплатити штраф у розмірі 100% вартості проданої продукції.

Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.

Натомість ФОПи, що працюють у селі, звільняються від обовʼязкового застосування РРО.

Намагаючись приховати свої доходи, підприємці унеможливлюють розрахунок через термінал, пояснюючи покупцям, що він просто не працює.

Раніше ми писали, за що будуть карати роботодавців штрафами до 60 тисяч гривень, а також розповідали про причини впровадження РРО для українських підприємців.