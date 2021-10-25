Залишилося три тижні: як бізнес може відмовитися від комплексної перевірки

Підприємці в Україні можуть відмовитися від комплексної перевірки у 2022 році, але тільки до 15 листопада

Підприємці можуть відмовитися від комплексної перевірки у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські підприємці мають час до 15 листопада, щоб відмовитися від комплексної перевірки у 2022 році.

Відповідний план таких перевірок вже є на Державному інспекційному порталі, його згенерував пілотний модуль планування заходів державного нагляду та збору інформації.

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Згідно з цим планом, у 2022 році планується провести 29 916 комплексних перевірок.

Що це означає?

Комплексна перевірка проводиться тоді, коли одна і та ж компанія або підприємець має перевірятися декількома державними органами протягом року.

Для того, щоб не проводити багато різних перевірок можно провести одну, але перевіряти будуть одразу всі органи контролю.

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Однак від цієї опції можна і відмовитись та проходити усі перевірки окремо.

Для цього потрібно звернутися з письмовою заявою до Державної регуляторної служби до 15 листопада 2021 року.

Після того, як спливе цей час, технічна можливість внесення змін в план буде відсутня.

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Повідомлення від Податкової

Українські фізичні особи підприємці почали отримувати повідомлення від Податкової служби про те, що в них утворилась заборгованість.

Однак вказана заборгованість датується листопадом-груднем 2021 року, тобто майбутнім часом.

У Податковій зазначили, що таким чином хотіли зібрати податки наперед, але наголосили, що заборгованості нема і платити нічого не треба.

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