Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Осталось три недели: как бизнес может отказаться от комплексной проверки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 октября, 18:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Предприниматели в Украине могут отказаться от комплексной проверки в 2022 году, но только до 15 ноября
Предприниматели могут отказаться от комплексной проверки в 2022 году
Предприниматели могут отказаться от комплексной проверки в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

У украинских предпринимателей есть время до 15 ноября, чтобы отказаться от комплексной проверки в 2022 году.

Соответствующий план таких проверок уже есть на Государственном инспекционном портале. Его сгенерировал пилотный модуль планирования мероприятий государственного надзора и сбора информации.

Реклама

Согласно этому плану, в 2022 году планируется провести 29 916 комплексных проверок.

Что это значит?

Комплексная проверка проводится тогда, когда одна и та же компания или предприниматель будут проверяться несколькими государственными органами в течение года.

Для того, чтобы не проводить много различных проверок можно провести одну, но проверять будут сразу все контролирующие органы.

Реклама

Однако от этой опции можно и отказаться и проходить все проверки отдельно.

Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в Государственную регуляторной службы до 15 ноября 2021 года.

После того, как истечет данный время, техническая возможность внесения изменений в план будет отсутствовать.

Реклама

Сообщение от Налоговой

Украинские физические лица предприниматели начали получать сообщения от Налоговой службы о том, что у них образовалась задолженность.

Однако указанная задолженность датируется ноябрем-декабрем 2021, то есть будущим временем.

В Налоговой отметили, что таким образом хотели собрать налоги наперед, но отметили, что задолженности нет и платить ничего не нужно.

"Сегодня" раньше писали, что из-за карантина некоторые украинцы могут потерять работу.

А также рассказывали, насколько сильно новые ограничения ударят по малому и среднему бизнесу.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Цитата дня

Инфляция — это когда за свои деньги вы уже не можете купить столько, сколько в те времена, когда у вас не было денег.

Леонард Луис Левинсон, американский писатель, сценарист и режиссер
Опрос
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять