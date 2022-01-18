"Желаю такую постель вам домой!": украинец показал условия в поезде "Укрзализныци"

Украинец раскритиковал условия в фирменном поезде "Укрзализныци" за билет в котором он заплатил 25 евро

Пассажир показал грязное постельное в поезде / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажир "Укрзализныци" пожаловался на ужасный сервис в вагонах, хотя его билет стоил целых 25 евро.

Об этом мужчина написал отзыв в Facebook и прикрепил фотографию.

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На снимке видно, что выданное пассажиру постельное все в пятнах и выглядит очень неприятно.

По словам украинца, он путешествовал в фирменном поезде сообщением Львов-Киев.

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"Уважаемый Ivan Yuryk (СЕО компании) желаю Вам и всему начальству "Укрзализныци" такую чистую постель домой. Ну и конечно же также зашмырганную спальню", – говорится в посте.

Что ответили в "Укрзализныци"?

Служба поддержки "Укрзализныци" отреагировала на жалобу и извинилась перед пассажиром за неудобства.

Мужчину попросили предоставить дополнительную информацию о его путешествии, чтобы разобраться в ситуации и предоставить обратную связь.

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Обновленное питание в поездах

В декабре 2021 года "Укрзализныця" обновила питание в поездах и пустила в продажу обновленные ланчбоксы с тремя вариантами меню:

мясное;

детское;

вегетарианское.

Цена одного обеда 150 грн вне зависимости от выбранного бокса. Купить такой перекус можно в самом поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот "Укрзализныци".

"Сегодня" также писали, за какую услугу на вокзале теперь будут брать деньги и рассказывали, как изменятся цены на билеты в 2022 году.