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"Бажаю таку постіль вам додому!": українець показав умови у поїзді "Укрзалізниці"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 січня, 14:58
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Українець розкритикував умови у фірмовому поїзді "Укрзалізниці" за квиток, в якому він заплатив 25 євро
Пасажир показав брудну білизну у потязі
Пасажир показав брудну білизну у потязі / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажир "Укрзалізниці" поскаржився на жахливий сервіс у вагонах, хоча його квиток коштував цілих 25 євро.

Про це чоловік написав відгук у Facebook та прикріпив фотографію.

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На знімку видно, що видане постільне пасажиру все в плямах і виглядає дуже неприємно.

За словами українця, він подорожував у фірмовому поїзді сполученням Львів-Київ.

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"Шановний Ivan Yuryk (СЕО компанії) бажаю Вам та всьому начальству "Укрзалізниці" таку чисту постіль додому. Ну і звичайно ж також зашморгану спальню", – йдеться у пості.

Що відповіли в "Укрзалізниці"?

Служба підтримки "Укрзалізниці" відреагувала на скаргу та вибачилася перед пасажиром за незручності.

Чоловіка попросили надати додаткову інформацію про його подорож, щоб розібратися в ситуації та надати зворотний зв'язок.

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Оновлене харчування у поїздах

У грудні 2021 року "Укрзалізниця" оновила харчування у поїздах та пустила у продаж нові ланчбокси з трьома варіантами меню:

  • м'ясне;
  • дитяче;
  • вегетаріанське.

Ціна одного обіду 150 грн. незалежно від типу обраного боксу. Купити такий перекус можна у самому поїзді або при покупці квитків онлайн через чат-бот "Укрзалізниці".

"Сьогодні" також писали, за яку послугу на вокзалі тепер братимуть гроші і розповідали, як зміняться ціни на квитки у 2022 році.

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