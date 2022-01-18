"Бажаю таку постіль вам додому!": українець показав умови у поїзді "Укрзалізниці"

Пасажир "Укрзалізниці" поскаржився на жахливий сервіс у вагонах, хоча його квиток коштував цілих 25 євро.
Про це чоловік написав відгук у Facebook та прикріпив фотографію.
На знімку видно, що видане постільне пасажиру все в плямах і виглядає дуже неприємно.
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За словами українця, він подорожував у фірмовому поїзді сполученням Львів-Київ.
"Шановний Ivan Yuryk (СЕО компанії) бажаю Вам та всьому начальству "Укрзалізниці" таку чисту постіль додому. Ну і звичайно ж також зашморгану спальню", – йдеться у пості.
Що відповіли в "Укрзалізниці"?
Служба підтримки "Укрзалізниці" відреагувала на скаргу та вибачилася перед пасажиром за незручності.
Чоловіка попросили надати додаткову інформацію про його подорож, щоб розібратися в ситуації та надати зворотний зв'язок.
Оновлене харчування у поїздах
У грудні 2021 року "Укрзалізниця" оновила харчування у поїздах та пустила у продаж нові ланчбокси з трьома варіантами меню:
- м'ясне;
- дитяче;
- вегетаріанське.
Ціна одного обіду 150 грн. незалежно від типу обраного боксу. Купити такий перекус можна у самому поїзді або при покупці квитків онлайн через чат-бот "Укрзалізниці".
"Сьогодні" також писали, за яку послугу на вокзалі тепер братимуть гроші і розповідали, як зміняться ціни на квитки у 2022 році.