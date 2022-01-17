"Укрзализныцю" снова обвинили в обмане – как не запутаться в билетах

Пассажир заметил несоответствие схем для бронирования билетов на официальных сервисах "Укрзализныци"

“Укрзализныця” запуталась в схемах собственных вагонов / Фото: Коллаж: Сегодня

На официальном сайте и в других онлайн-сервисах "Укрзализныци" опубликованы неправильные схемы вагонов, не соответствующие реальному размещению мест в поездах.

Об этом украинец написал пост на странице Facebook.

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По словам пассажира, во всех вагонах второго класса кресла размещены по три с одной стороны и по два с другой, в то время как на схемах изображено только по два места с каждой стороны.

В схемах вагонов первого класса также допущена ошибка – на ней изображено расположение по три кресла с одной стороны, а с другой по два сиденья и одиночные кресла, которых вообще нет.

"Неправильная схема вагона первого класса сбивает с толку покупателей, потому как странно видеть по три кресла, в один ряд, в вагоне высокого класса. Не исключено, что этот маркетинговый пробел влияет на плохую продажу билетов", – пишет пользователь.

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Что ответили в "Укрзализныце"?

Представитель перевозчика отреагировал на жалобу в комментариях и заявил, что нынешняя система букинга билетов не позволяет загрузить новую схему под новые поезда.

По словам сотрудника, в новой системе и мобильном приложении ошибка будет исправлена.

"Здесь постами по этому поводу каждую неделю систему новую не построишь. Хотите помочь – направляйте знакомых ИТ специалистов к нам на работу, очередь стоит только комментировать в фб – работать не очень", – написал представитель "Укрзализныци".

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"Укрзализныця" ввела плату за бесплатную услугу

Отныне распечатать электронные билеты можно только за 12 гривен. Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов и добавил, что раньше услуга была бесплатной.

Речь идет именно об обмене электронного билета на бумажный в кассах вокзалов, сама услуга стоит 10 грн, но к ней прилагается НДС в размере 2 грн.

"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" обновила питание в поездах и рассказывали, где выгоднее покупать билеты.