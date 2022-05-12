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"Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов — список рейсов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 03:55
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Билеты можно приобрести на сайте перевозчика
С 12 апреля желающие смогут предварительно купить билет на поезд/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
С 12 апреля желающие смогут предварительно купить билет на поезд/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов на поезда на 20 дней. Они будут курсировать из разных населенных пунктов Украины.

Соответствующую информацию опубликовали в Telegrem-канале "Укрзализныци".

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Уже с 12 мая будут открыты предварительные продажи на 20 суток по следующим рейсам:

  • №7/8 Киев – Черновцы;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • № 41/42 Днепр – Львов;
  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • №91/92 Львов – Киев;
  • №97/98 Ковель – Киев;
  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 779/780 Сумы – Киев;
  • № 139/140 Киев – Каменец Подольский;
  • №145/146 Львов – Ужгород;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • № 757/758 Киев – Могилев-Подольский;
  • № 789/790 Кропивницкий – Киев;
  • №791/792 Кременчуг – Киев.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

Ракетные удары по инфраструктуре УЗ

Российские войска 3 мая нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожным подстанциям в Украине. Были обстреляны 6 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

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Из-за обстрелов задержались 14 поездов. К счастью, никто не пострадал.

Раньше мы сообщали, что "Укрзализныця" закрыла продажу билетов через онлайн-сервисы

Добавим, что российские хакеры на днях атаковали сервисы онлайн-продаж "Укрзализныци".

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