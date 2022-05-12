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"Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків — список рейсів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 травня, 03:55
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Квитки можна придбати на сайті перевізника
З 12 квітня охочі зможуть попередньо купити квиток на потяг/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
З 12 квітня охочі зможуть попередньо купити квиток на потяг/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 днів. Вони курсуватимуть з різних населених пунктів України.

Відповідну інформацію опублікували в Telegrem-каналі "Укрзалізниці".

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Вже з 12 травня буде відкрито попередній продаж на 20 діб за наступними рейсами:

  • № 7/8 Київ – Чернівці;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро – Львів;
  • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
  • № 91/92 Львів – Київ;
  • № 97/98 Ковель – Київ;
  • № 749/750 Київ – Івано-Франківськ;
  • № 779/780 Суми – Київ;
  • № 139/140 Київ – Кам’янець Подільський;
  • № 145/146 Львів – Ужгород;
  • № 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • № 757/758 Київ – Могилів-Подільський;
  • № 789/790 Кропивницький – Київ;
  • № 791/792 Кременчук – Київ.

Квитки можна придбати на сайті перевізника.

Ракетні удари по інфраструктурі УЗ

Російські війська 3 травня завдали низку ракетних ударів по залізничних підстанціях в Україні. Було обстріляно 6 залізничних станцій у центрі та на заході України.

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Через обстріл затрималися 14 поїздів. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" закрила продаж квитків через онлайн-сервіси.

Додамо, що російські хакери днями атакували сервіси онлайн-продажу "Укрзалізниці".

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