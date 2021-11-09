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Старые вагоны и ржавые рельсы останутся в прошлом? Зеленский анонсировал изменения в "Укрзализныце"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 ноября, 14:13
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Президент заявил, о новом направлении "Большей стройки" – обновленной украинской железной дороге
В "Укрзализныце" появятся десятки тысяч вагонов и тысячи новых рабочих мест
В "Укрзализныце" появятся десятки тысяч вагонов и тысячи новых рабочих мест / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины анонсировал модернизацию "Укрзализныци". В стране обновят железнодорожные пути, построят новые вагоны и поезда.

Об этом президент заявил во время выступления на форуме "Большая стройка: новая железная дорога".

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Зеленский напомнил, что два года назад инициировал в Украине программу "Большое строительство". Она включает в себя строительство и ремонт дорог, реконструкцию школ, детсадов, больниц, спорткомплексов, стадионов, бассейнов, региональных аэропортов, а также замков, соборов и музеев. Теперь же настало время заняться и "Укрзализныцей".

"Стартует следующее важное направление – новая украинская железная дорога. Годами железную дорогу разрушала коррозия: плохой менеджмент и коррупция… Из-за этого она стала недешевой, неудобной и даже опасной. Состояние, до которого была доведена наша УЗ за все годы, кратко можно описать так: доисторический локомотив, который по изношенным путям едва тянет поезд со скрипучими вагонами к грязным станциям и некомфортным вокзалам", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что ситуацию в "Укрзализныце" рассматривали на заседании СНБО и поручили Кабмину проанализировать и принять окончательное решение. Он обратил внимание, что уже есть первые результаты – компания впервые за 12 месяцев вышла на прибыльность, а также повысили стоимость грузовых перевозок, которые были искусственно занижены.

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"Десятки тысяч вагонов, тысячи новых рабочих мест. Это формирование совершенно нового рынка общим объемом 100 млрд грн", – рассказал Зеленский.

Президент выделил такие направления изменений в "Укрзализныце":

  • Поступление 20 новых спальных вагонов, а в ближайшие два года построят 500 современных купейных вагонов.
  • Поступление до конца 2021 года трех новых дизельных поездов, еще 20 компания получит в 2022–2023 гг.
  • Масштабное строительство и модернизация подвижного состава и железнодорожных путей – до 2028 года обновят тысячи грузовых вагонов.
  • Запуск проекта City Express и закупка современных поездов. Первые – должны выйти на маршрут в Киеве, Харькове, Днепре уже в следующем году.

Обновление в Укрзализнице

В "Укрзализныце" обсуждают возможность строительства новой железнодорожной ветки к курорту Буковель в Ивано-Франковской области. Проект обойдется минимум в один миллиард гривен, а строительство займет не меньше года. Кроме того, "Укрзализныця" представила обновленное меню ланч-боксов, которое появится в поездах "Интерсити+" уже до конца осени.

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Также компания запустила на Юго-Западной железной дороге пригородный поезд, оборудованный специальными местами для перевозки велосипедов.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский на Киевском железнодорожном вокзале в рамках программы "Большая стройка" посетил мероприятие "Новая железная дорога". и порулил поездом.

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