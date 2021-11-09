Старі вагони та іржаві рейки залишаться в минулому? Зеленський анонсував зміни в "Укрзалізниці"

Президент заявив, про новий напрямок "Великого будівництва" – оновлену українську залізницю

В "Укрзалізниці" з'являться десятки тисяч вагонів та тисячі нових робочих місць / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України анонсував модернізацію "Укрзалізниці". У країні оновлять залізничні колії, збудують нові вагони та потяги.

Про це президент заявив під час виступу на форумі "Велике будівництво: нова залізниця".

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Зеленський нагадав, що два роки тому ініціював в Україні програму "Велике будівництво". Вона включає будівництво та ремонт доріг, реконструкцію шкіл, дитсадків, лікарень, спорткомплексів, стадіонів, басейнів, регіональних аеропортів, а також замків, соборів та музеїв. Тепер настав час зайнятися і "Укрзалізницею".

"Стартує наступний важливий напрямок – нова українська залізниця. Роками залізницю руйнувала корозія: поганий менеджмент і корупція... Через це вона стала недешевою, незручною і навіть небезпечною. Стан, до якого було доведено нашу УЗ за всі роки, коротко можна описати так: доісторичний локомотив, який ледве тягне по зношених коліях потяг зі скрипучими вагонами до брудних станцій і некомфортних вокзалів", – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що ситуацію в "Укрзалізниці" розглядали на засіданні РНБО та доручили Кабміну проаналізувати та ухвалити остаточне рішення. Він зазначив, що вже є перші результати – компанія вперше за 12 місяців вийшла на прибутковість, а також підвищили вартість вантажних перевезень, які були штучно занижені.

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"Десятки тисяч вагонів, тисячі нових робочих місць. Це формування абсолютно нового ринку загальним обсягом 100 млрд грн", – розповів Зеленський.

Президент виділив такі напрями змін в "Укрзалізниці":

Надходження 20 нових спальних вагонів, а в найближчі два роки збудують 500 сучасних купейних вагонів.

Надходження до кінця 2021 року трьох нових дизельних поїздів, ще 20 компанія отримає у 2022–2023 роках.

Масштабне будівництво та модернізація рухомого складу та залізничних колій – до 2028 року оновлять тисячі вантажних вагонів.

Запуск проекту City Express та закупівля сучасних поїздів. Перші – мають вийти на маршрут у Києві, Харкові, Дніпрі вже наступного року.

Оновлення в Укрзалізниці

У "Укрзалізниця" обговорюють можливість будівництва нової залізничної гілки до курорту Буковель на Івано-Франківщині. Проєкт обійдеться щонайменше один мільярд гривень, а будівництво займе не менше року. Крім того, "Укрзалізниця" представила оновлене меню ланч-боксів, що з'явиться у поїздах "Інтерсіті+" вже до кінця осені.

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Також компанія запустила на Південно-Західній залізниці приміський поїзд, обладнаний спеціальними місцями для перевезення велосипедів.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський на Київському залізничному вокзалі в рамках програми "Велике будівництво" відвідав захід "Нова залізниця" та покермував поїздом.