Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Польша меняет правила: что будет недоступно украинским переселенцам с 1 июня

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 17:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие ранее введенные Польшей льготы для граждан Украины, отменяют с 1 июня
Льготные условия пребывания в Польше несколько сократились
Льготные условия пребывания в Польше несколько сократились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правила оформления бесплатных билетов для украинских переселенцев в Польше с 1 июня меняются. Теперь не все смогут воспользоваться льготным проездом на всей территории государства.

Об этом информирует профильный портал InPoland.

Реклама

Так, до 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше. Однако с этого времени они смогут это делать только в городах, расположенных на восточной границе. К таким относятся:

  • Хелм;
  • Дорогуск;
  • Люблин;
  • Грубешув;
  • Перемышль;
  • Загуж;
  • Ярослав;
  • Жешув.

Как отмечают в пресс-релизе Интерсити, граждане Украины могут получить бесплатные билеты в кассах указанных городов или у проводника в поезде, если поездка начинается с этих городов.

"Также бесплатные билеты в эти города можно приобрести по адресу в кассе на любой станции Польши или у кондуктора в поезде", – добавляют в Интерсити.

Реклама

Заметим, что право на бесплатный проезд имеют женщины, дети до 18 лет, мужчины старше 60 лет и мужчины 18-60 лет с инвалидностью.

Украинцы теряют финансовую помощь от Польши

Ориентировочно 700 граждан Украины, нарушивших правила выезда из Польши, потеряли финансовую помощь от соседнего государства/

Более того, все полученные выплаты придется вернуть с процентами, если отсутствие в стране в течение месяца и больше не будет задекларировано. Этот вопрос находится на контроле Управления социального страхования (ZUS) через систему пограничной службы.

Реклама

Раньше мы писали, сколько стоит купить квартиру в Польше в новостройке, а также рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31346.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1942.31

Litecoin (LTC)

67.34

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять