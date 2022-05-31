Польща змінює правила: що буде недоступно українським переселенцям з 1 червня

Роповідаємо, які раніше запроваджені Польщею пільги для громадян України, скасовують з 1 червня

Пільгові умови перебування в Польщі дещо скоротилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Правила оформлення безкоштовних квитків для українських переселенців у Польщі з 1 червня змінюються. Тепер не всі зможуть скористатися пільговим проїздом по всій території держави.

Про це інформує профільний портал InPoland.

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Так, до 1 червня громадяни з України мали право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity по всій Польщі. Однак з цього часу вони зможуть це робити лише в містах, що розташовані на східному кордоні. До таких відносяться:

Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешув;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

Як зазначають у прес-релізі Інтерсіті, громадяни України можуть отримати безкоштовні квитки в касах зазначених міст або у провідника в поїзді, якщо поїздка розпочинається з цих міст.

"Також безкоштовні квитки до цих міст можна придбати за адресою в касі на будь-якій станції Польщі або у кондуктора в потязі", — додають в Інтерсіті.

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Зауважимо, що право на безкоштовний проїзд мають жінки, діти до 18 років, чоловіків старше 60 років та чоловіків 18-60 років з інвалідністю.

Українці втрачають фінансову допомогу від Польщі

Орієнтовно 700 громадян України, що порушили правила виїзду з Польщі, втратили фінансову допомогу від сусідньої держави.

Ба більше, всі отримані виплати доведеться повернути з відсотками, якщо відсутність у країні впродовж місяця і більше не буде задекларована. Це питання перебуває на контролі Управління соціального страхування (ZUS) через систему прикордонної служби.

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