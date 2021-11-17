Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Azur Air Ukraine открывает новый рейс к морю: куда можно улететь

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 11:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская авиакомпания будет осуществлять рейсы лайнером Boeing 737-800
Перелеты будут совершать каждый четверг
Перелеты будут совершать каждый четверг / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine с 25 ноября открывает новый рейс из Одессы в Египет – в Марса-эль-Алам на побережье Красного моря.

Об этом сообщает "Укринформ".

Реклама

"Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает 25 ноября регулярные перелеты по маршруту "Одесса – Марса-эль-Алам". Еженедельные рейсы будут продолжаться всю зимнюю навигацию – до 24 марта 2022 года", – отметили в компании.

Перелеты будут совершать каждый четверг – в 13 ч 10 мин, а прибытие в Марса-эль-Алам – в 16 ч 55 мин. А из аэропорта Марса-эль-Алам самолет будет вылетать в 8 ч 25 мин, а прибывать в Одессу – в 12 ч 10 мин.

Авиакомпания будет совершать рейсы лайнером Boeing 737-800.

Реклама

Новые рейсы из Украины

Air Ocean Airlines запускает внутренние рейсы – самолеты будут летать из Киева в Черновцы, Львов и Запорожье, а также из Львова в Харьков.

Расписание рейсов Air Ocean Airlines:

  • Киев-Запорожье, с 21 ноября, ежедневно;
  • Киев-Львов, с 22 ноября, ежедневно;
  • Киев-Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;
  • Харьков-Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

А ирландский лоукостер Ryanair со 2 января 2022 года открывает два новых международных маршрута из Львова и Херсона. Речь идет о рейсах Львов – Братислава (Словакия) и Херсон – Вена (Австрия).

Реклама

С 27 марта 2022 года Ryanair, также, откроет прямой рейс. из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
32,99
32,88
31,38
19,12
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,36
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,29
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять