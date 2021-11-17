Azur Air Ukraine открывает новый рейс к морю: куда можно улететь

Украинская авиакомпания будет осуществлять рейсы лайнером Boeing 737-800

Перелеты будут совершать каждый четверг / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine с 25 ноября открывает новый рейс из Одессы в Египет – в Марса-эль-Алам на побережье Красного моря.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает 25 ноября регулярные перелеты по маршруту "Одесса – Марса-эль-Алам". Еженедельные рейсы будут продолжаться всю зимнюю навигацию – до 24 марта 2022 года", – отметили в компании.

Перелеты будут совершать каждый четверг – в 13 ч 10 мин, а прибытие в Марса-эль-Алам – в 16 ч 55 мин. А из аэропорта Марса-эль-Алам самолет будет вылетать в 8 ч 25 мин, а прибывать в Одессу – в 12 ч 10 мин.

Авиакомпания будет совершать рейсы лайнером Boeing 737-800.

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Новые рейсы из Украины

Air Ocean Airlines запускает внутренние рейсы – самолеты будут летать из Киева в Черновцы, Львов и Запорожье, а также из Львова в Харьков.

Расписание рейсов Air Ocean Airlines:

Киев-Запорожье, с 21 ноября, ежедневно;

Киев-Львов, с 22 ноября, ежедневно;

Киев-Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;

Харьков-Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

А ирландский лоукостер Ryanair со 2 января 2022 года открывает два новых международных маршрута из Львова и Херсона. Речь идет о рейсах Львов – Братислава (Словакия) и Херсон – Вена (Австрия).

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С 27 марта 2022 года Ryanair, также, откроет прямой рейс. из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.